La cittadina barocca sempre più meta del turismo d’élite che attrae vip e personaggi del mondo dello spettacolo. In questi giorni a Noto stanno trascorrendo le loro vacanze i Ferragnez, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez con il figlio Leone, la conduttrice Barbara D’Urso, il presentatore Gerry Scotti, l’opinionista e cantante Cristiano Malgioglio, il comico Giorgio Panariello e i concorrenti del Grande Fratello Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

I Ferragnez tornano a Noto un anno dopo il matrimonio

Hanno deciso di fare ritorno nella cittadina barocca Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. La fashion blogger e il rapper sono ritornati dove hanno pronunciato il fatidico sì, nella storica Dimora delle Balze, immersa nella macchia mediterranea fra Noto e Palazzolo Acreide. Insieme alla coppia anche il figlio Leone, una vacanza per ricordare i momenti felici trascorsi il primo settembre del 2018 quando si sono uniti in matrimonio davanti al sindaco della città barocca Corrado Bonfanti.

Un anno fa i Ferragnez organizzarono una grande festa all’interno del Palazzo Nicolaci dei Principi di Villadorata, il giorno precedente le nozze avvenute nel giardino della Dimora delle Balze.

Le star della TV tra il barocco e le spiagge

Conduce programmi di successo per l’intera stagione televisiva e Barbara D’Urso ha scelto le spiagge di Noto per le sue vacanze. Prima della full immersion televisiva che ripartirà a settembre, la conduttrice è stata avvistata a Vendicari, la riserva naturale distante pochi chilometri da Noto.

Per l’occasione si è ricomposta buona parte della squadra che in Tv appare insieme a Barbara D’Urso. Con lei, infatti, c’è anche Cristiano Malgioglio, opinionista e cantante che insieme alla D’Urso è autore del tormentone estivo Dolceamaro. Vacanze lunghe nel sud est siciliano per l’artista di origini catanesi, che il 14 agosto terrà un concerto a Rosolini in occasione della Sagra dell’Arancino.

Insieme a Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio anche una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello, Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

Per la professoressa, ed ex concorrente di Miss Italia, più che una vacanza si tratta di un ritorno a casa: la sua famiglia è di Rosolini, a pochi passi da Noto. Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, ha raggiunto in Sicilia la compagna Ambra e gli amici Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio.

Vacanze a Noto anche per un altro volto televisivo amato dagli italiani: Gerry Scotti. Fermato dai fan per il classico selfie nella spiaggia di Marianelli e a Marzamemi. Basco bianco e camicia di lino per il conduttore Mediaset che ha riferito di apprezzare la cucina locale.

Previste altre presenze Vip

Potrebbero giungere nella cittadina barocca altri volti noti. Certa la presenza di Sandra Milo, madrina del Giacinto festival, la manifestazione della cultura Lgbt. Alla fine di agosto ospite di un evento d’arte sarà Vittorio Sgarbi mentre il 17 agosto sulla scalinata della Cattedrale di Noto ci sarà il concerto di Max Gazzè. Si tratta di un altro grande evento musicale dopo quello sold out del 10 luglio, quando a esibirsi in piazza Municipio sono stati gli Skunk Anansie.