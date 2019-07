Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato un gran numero di telespettatori sin dal primo esordio. Le anticipazioni di ciò che accadrà le prossime settimane, svelano che le nozze dei due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran, faranno riavvicinare Ayla e Deniz. Il musicista affranto per aver perso per sempre la cuoca, vivrà un momento di passione con la sua ex fidanzata dopo aver fatto un consumo eccessivo di alcool. Purtroppo il fratello di Demet dimostrerà ancora una volta di non avere nessuna intenzione di ritornare insieme alla cantante.

Demet sequestra la cuoca, Ferit e Nazli si sposano

Nelle prossime puntate che il pubblico italiano potrà vedere tra qualche settimana, Ferit dopo non essere riuscito a consegnare Hakan alla giustizia con l’accusa di essere l’assassino di Demir e Zeynep, farà un grande passo. Il ricco imprenditore costringerà Nazli a diventare sua moglie, per ottenere l’affidamento del nipote Bulut. La cuoca non avrà quindi altra scelta che adeguarsi alla volontà del suo socio di lavoro, quando la farà sentire in colpa per non avergli detto che sua sorella Asuman è colei che ha fotografato il documento redatto dal suo defunto cognato.

Demet tornerà all'attacco, visto che non appena il suo ex fidanzato annuncerà l’imminente matrimonio con la chef, rinchiuderà la rivale in amore all'interno di una cella frigorifera. Fortunatamente la Piran dopo essere stata messa in salvo da Deniz, che continuerà ad amarla pur avendo rinunciato a conquistarla, riuscirà a sposare Ferit. Sia prima che dopo il lieto evento il musicista avrà al suo fianco Ayla: quest’ultima infatti si presenterà nell'abitazione del fratello di Demet poche ore prima dalla cerimonia nuziale tra l’Aslan e Nazli con l’obiettivo di farlo riprendere. Il cognato di Hakan dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo accetterà di fare un viaggio in giro per l’Europa con la sua ex fidanzata.

Deniz e Ayla fanno l’amore, la moglie di Hakan contro il fratello

Ayla approfitterà della situazione, dato che non esiterà a baciare appassionatamente Deniz, che invece di respingerla come ha sempre fatto ultimamente si lascerà andare tra le braccia della donna, visto che faranno l’amore. Il giorno seguente la cantante farà di tutto per non parlare con il suo ex fidanzato di quanto accaduto tra di loro.

Nello specifico Ayla non vorrà far venire a conoscenza Nazli e Asuman che lei e il suo ex fidanzato si stanno riavvicinando. Successivamente Deniz farà i conti con la sorella Demet, che si scaglierà contro di lui dicendogli che se avesse ascoltato lei e suo marito Bulut e la cuoca non sarebbero stati al fianco di Ferit. In particolare la signora Onder farà riferimento alla proposta che aveva fatto insieme al consorte al fratello, ovvero di cedere loro la quota della Pusula Holding, in cambio della custodia del nipote.

Nonostante ciò, il musicista non darà peso al rimprovero della sorella, visto che per distrarsi si dedicherà al lavoro più del dovuto. In seguito Ayla non appena capirà che Deniz si è preso gioco di lei, dato che le ha fatto credere che avrebbe voluto viaggiare con lei, non esiterà ad affrontarlo. La cantante dirà al suo ex fidanzato che non potrà mai essere felice fino a quando continuerà ad essere ossessionato da Nazli. Con le sue parole l’artista darà l’impressione di voler prendere le distanze dal fratello di Demet in modo definitivo.