In questi ultimi giorni Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono finiti al centro dell'attenzione del popolo del web per via di un presunto tradimento da parte di lui. A lanciare l'indiscrezione riguardo la vicenda è stata l'influencer Deianira Marzano, seguita da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e donne. I due hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui si intravede la sagoma di un uomo. molto simile a quella dell'ex corteggiatore mentre bacia una donna.

Pubblicità

Pubblicità

Il diretto interessato ha smentito il tutto e nella giornata di ieri è stato avvistato da una fan mentre era sconsolato all'aeroporto di Ibiza. A rompere il silenzio è stata pochi minuti fa la Cavaglià, che dopo giorni ha detto la sua.

La replica di Giulia su Instagram

I fan aspettavano da giorni ormai un segnale da parte di Giulia, che però ha tardato ad arrivare. Solo pochi minuti infatti, la donna ha parlato della situazione attraverso le sue storie su Instagram.

Pubblicità

Giulia ha chiesto ai suoi seguaci di avere un po' di comprensione riguardo quello che sta accadendo, e di essere scocciata da tutte queste notizie riportate che hanno poco di veritiero. La donna ha dichiarato che comunque ci sono delle cose che non le sono chiare, segno che anche lei ha diversi dubbi riguardo al presunto tradimento così tanto 'acclamato' sui social.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto dunque ai suoi fan di avere rispetto, dato che deve ancora somatizzare il tutto. Giulia ci ha poi tenuto a concludere che comunque sia non si strappa i capelli per nessuno, neanche per un uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Manuel contro Deianira e Amedeo Venza

Nella giornata di ieri 27 giugno, Manuel Galiano è rientrato dalla sua vacanza ad Ibiza. L'uomo ha deciso di pubblicare alcune storie su Instagram dove attacca Deianira e Venza e in cui spiega che la sera in cui è stata scattata la foto del presunto tradimento, lui indossava una maglia bianca e non una nera come in foto. A conferma di ciò ha postato un video della serata incriminata. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è scagliato contro l'influencer e il noto volto nel mondo del Gossip, spiegando di aver aspettato un loro passo falso prima di agire.

A controbattere nuovamente ci ha pensato però la Marzano, che ha continuo ad asserire che il tradimento c'è stato e che la storia non sarebbe finita lì. Anche diversi seguaci della donna, di cui lei stessa ha pubblicato degli screen, sono andati contro l'ex corteggiatore. La situazione non sembra essere per nulla chiara, dato che a quanto pare neanche Giulia Cavaglià ha ben compreso quanto accaduto. Le parole della donna fanno invece pensare a diversi dubbi da parte sua nei confronti della credibilità di Manuel.