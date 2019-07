Ieri sera la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere sui social che avrebbe fatto un importante annuncio riguardo Uomini e donne.

Oggi il braccio destro di Maria de Filippi ha annunciato ciò che i fan aspettavano da tempo. Venerdì 26 luglio infatti, tramite il portale Witty Tv, potremo ascoltare Giulia Cavaglià, Manuel Galiano, Alessio Campoli e Angela Nasti che ci racconteranno ognuno la loro versione dei fatti sul perché le due coppie hanno deciso di lasciarsi.

Pubblicità

Pubblicità

U&D: gli addii-lampo tra Giulia e Manuel e Angela e Alessio

Le relazioni di Giulia e Angela, non sono durate a lungo da quando la stagione di Uomini e Donne si è conclusa. Per le due ragazze infatti, il trono si è rivelato un vero e proprio fallimento. Giulia è salita al trono in seguito l'esperienza negativa con Lorenzo Riccardi, arrivando a scegliere Manuel, anche se la sua storia con l'ex corteggiatore è terminata poco dopo il viaggio di lui a Ibiza.

Pubblicità

Sono nati infatti molti dubbi dopo a riguardo, a partire dal presunto tradimento di Manuel mentre era in vacanza a Ibiza con gli amici. Sono state molte le accuse e frecciatine sui social che hanno portato i due ad allontanarsi.

Anche per quanto riguarda la relazione di Angela invece, ci sono state molte incongruenze che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Molti infatti hanno pensato che la ragazza non è mai stata interessata ad Alessio, e infatti Angela ha superato troppo velocemente la rottura con l'ex corteggiatore, buttandosi in una nuova relazione con il calciatore Kevin Bonifazi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'unica coppia a vivere felice dopo Uomini e Donne, sono Andrea e Natalia, felici della loro scelta e del percorso che stanno costruendo insieme giorno dopo giorno.

U&D Gossip: il 26 luglio, le coppie Angela-Alessio, Giulia-Manuel spiegheranno il motivo per cui si sono lasciati

Per mettere a tacere le voci sempre più insistenti dei fan in merito alla prematura rottura delle coppie Angela-Alessio e Giulia-Manuel, la redattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato su Instagram un video dove ha fatto sapere che venerdì 26 luglio, interromperà la pausa estiva per intervistare le due coppie scoppiate tramite il portale Witty Tv, cosicché possano raccontare ognuno la propria versione dei fatti sul perchè abbiano deciso di lasciarsi.

"Ci sono molte voci che girano sul web a proposito delle rotture tra Angela ed Alessio e Manuel e Giulia. Proprio per questo noi della redazione abbiamo deciso di fare chiarezza parlando con i diretti interessati. Nei prossimi giorni saranno loro a raccontarci come sono andate realmente le cose". Ha dichiarato la Mennoia su Instagram. Non ci resta che attendere la giornata di venerdì per scoprire finalmente quali sono le reali cause che stanno dietro la rottura delle ex coppie formate da Angela e Alessio e Giulia e Manuel.