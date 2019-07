Raffaella Mennoia l'aveva preannunciato ieri: lunedì 22 luglio, sui profili ufficiali di Uomini e donne, è stata pubblicata un'importante comunicazione. Tuttavia, pochi minuti fa, anche sull'account personale della redattrice romana è stato caricato un video nel quale lei stessa anticipa che venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno visibili le interviste esclusive che hanno rilasciato Angela Nasti, Giulia Cavaglià, Alessio Campoli e Manuel Galiano dopo essersi detti addio.

Comunicazione per i fan di U&D: parlando le ex coppie

Attorno all'ora di pranzo di lunedì 22 luglio, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia è stata data una notizia molto interessante: tra qualche giorno, tutti i fan di Uomini e Donne potranno ascoltare le prime dichiarazioni ufficiali degli ex protagonisti del Trono Classico che si sono lasciati all'inizio dell'estate.

"Venerdì 26 luglio, su Witty Tv saranno caricate le interviste esclusive di Giulia, Manuel, Angela e Alessio.

Le ex coppie chiariranno i motivi della loro rottura dopo il programma", è questo il comunicato che è apparso sui social network in queste ore.

A circa un mese di distanza dai mediatici addii tra la Nasti e Campoli, e tra la Cavaglià e Galiano, gli addetti ai lavori hanno deciso di interpellarli per soddisfare la curiosità della maggior parte dei telespettatori: da quando questi ragazzi si sono lasciati (tutti a pochi giorni dalla scelta davanti alle telecamere), sono stati in molti a domandarsi cosa fosse accaduto di talmente grave tra loro da spingerli a non conoscersi più da un momento all'altro.

Tempo fa, la collaboratrice di Maria De Filippi aveva informato la gente a casa che le due troniste e i loro ex fidanzati sarebbero stati ospitati in una delle prime puntate della nuova stagione di U&D per motivare le loro drastiche decisioni. A fronte della news che la stessa Mennoia ha dato oggi, si evince che la redazione ha scelto di anticipare questi confronti, relegando le interviste esclusive ai 4 giovani sul portale ufficiale della trasmissione.

Angela e Giulia tornano a U&D dopo i 'flop' delle loro storie d'amore

Angela Nasti e Giulia Cavaglià come giustificheranno la loro decisione di mollare Alessio Campoli e Manuel Galiano a meno di un mese dalla scelta davanti alle telecamere? La tronista che dovrebbe avere più difficoltà in questo senso, è la napoletana: si sa, infatti, che la 20enne ha interrotto la conoscenza con il corteggiatore 13 giorni dopo essersi fidanzata con lui su Canale 5.

Poco tempo dopo, la sorella dell'influencer Chiara è stata beccata in compagnia del suo nuovo compagno: il calciatore del Torino Kevin Bonifazi.

La bella torinese, invece, ha lasciato Manuel dopo aver saputo dal web che sarebbe stata tradita: un video nel quale sembrava che il giovane baciasse un'altra donna a Ibiza, ha spinto la Cavaglià a tagliare di netto ogni tipo di rapporto. Anche Giulia, però, si dice si sia già consolata tra le braccia di un giocatore: il portiere Pietro Zamas.