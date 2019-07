L'ex tronista di Uomini e donne, Sara Affi Fella, è tornata a far parlare di sé. Questa volta la ragazza si è ritrovata al centro del Gossip per una foto che fin da subito ha catturato le attenzioni del pubblico. Si tratta di uno scatto nel quale l'ex fidanzata di Nicola Panico si mostra distesa su un letto mentre l'attuale compagno le dà un bacio sulla pancia. La giovane ha poi arricchito l'immagine aggiungendovi un cuoricino.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la diffusione di questa fotografia, gran parte degli internauti ha cominciato a ipotizzare che potesse trattarsi dell'indizio di una probabile gravidanza. Proprio per questo motivo, in molti hanno iniziato a scrivere a Sara Affi Fella chiedendole se aspettasse davvero un bambino.

Stufa delle continue domande, l'ex tronista del programma pomeridiano di Maria De Filippi ha deciso di intervenire per fare chiarezza una volta per tutte.

Pubblicità

La 23enne ha smentito categoricamente l'indiscrezione, lanciando anche una frecciatina a tutti coloro che l'avevano diffusa, dicendo che non si smentiscono mai.

Sara e la foto equivoca comparsa tra le sue Instagram Stories

Sara Affi Fella è uno degli ex volti noti di Uomini e Donne più discussi di sempre. Nonostante sia passato circa un anno dal polverone mediatico che l'ha travolta, sembra proprio che il pubblico da casa faccia fatica a dimenticare il suo torbido passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

E così il suo profilo Instagram è costantemente tenuto sotto controllo dagli haters, pronti a cogliere la minima occasione per attaccarla e offenderla.

Nelle ultime ore ci ha pensato involontariamente la giovane a scatenare un ulteriore pettegolezzo sul suo conto. Sara Affi Fella, infatti, ha pubblicato una foto nelle Instagram Stories, dalla quale sembrava che fosse in dolce attesa. Inevitabilmente i siti e le testate giornalistiche di gossip hanno iniziato a far circolare dei rumors in merito ad un'eventuale gravidanza. Dopo alcune ore di silenzio, la diretta interessata ha finalmente deciso di intervenire.

La Affi Fella smentisce il gossip sulla gravidanza: era semplicemente malata

Ricorrendo ancora una volta alle Instagram Stories, la Affi Fella ha smentito categoricamente tutte le notizie circolate su di lei di recente. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto di non essere affatto incinta e ha spiegato il senso della discussa foto. La giovane ha detto che in quel momento non si sentiva molto bene, e che il fidanzato si stava prendendo cura di lei facendole delle tenere coccole sul divano di casa.

Pubblicità

E così è stato svelato il motivo di quel bacino sulla pancia. Intanto sembra che la storia tra Sara e Francesco Fedato stia andando avanti a gonfie vele. I due convivono a Trapani e sembrano davvero felici insieme. A questo punto, si spera che finalmente la Affi Fella abbia trovato la sua anima gemella dopo tante polemiche e relazioni finite male.