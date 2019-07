L'estate delle sorelle Nasti, sembra essere iniziata all'insegna del Gossip: se l'ex tronista Angela ha fatto parlare di sé prima per la rottura con Alessio Campoli e poi per la relazione con un calciatore del Torino, la fashion blogger Chiara è finita al centro dell'attenzione per una notizia opposta rispetto alla sorella. Negli ultimi giorni, infatti, si vocifera che la napoletana sia tornata single dopo quasi 2 anni: di Ugo Abbamonte, infatti, non c'è traccia nelle recenti vacanze che la ragazza ha fatto in Grecia e a Ibiza.

Pubblicità

Pubblicità

Chiara Nasti avrebbe rotto con Ugo: i gossip impazzano

È finita la storia d'amore tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte? Sono un po' di giorni, infatti, che sui social network si rincorrono le voci sulla presunta rottura tra la fashion blogger e il ragazzo con il quale ha fatto coppia fissa per circa 2 anni. Nelle ultime vacanze che la napoletana ha fatto (prima in Grecia ed ora a Ibiza), non c'è traccia del fidanzato: la giovane, infatti, si fa vedere esclusivamente con le amiche e con l'inseparabile sorella Angela.

Pubblicità

Ieri sera, inoltre, l'influencer ha pubblicato su Instagram un video il cui sottofondo musicale non lascia presagire a nulla di buono sulla sua sfera sentimentale. Nelle Stories della ragazza, infatti, è stata caricata una canzone di Luché che dice: "Questa estate sono single...".

A far aumentare i sospetti su un improvviso addio tra Chiara e la persona per la quale ha abbandonato l'Isola dei Famosi dopo solo una settimana, è la notizia che entrambi hanno smesso di seguirsi su IG.

Insomma, in questo momento la più famosa delle sorelle Nasti è in vacanza sulla "isla" senza il suo Ugo: nonostante questo, però, la ventenne si mostra felice e sorridente, tra una serata in discoteca e giornate al mare con indosso i costumi del suo brand.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Angela Nasti con il difensore del Torino: è amore

Se Chiara Nasti sembra aver perso l'amore all'inizio di questa calda estate, sua sorella Angela sta vivendo un periodo molto felice accanto ad un ragazzo conosciuto: da circa una settimana, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, calciatore del Torino che in passato è stato legato ad una "Miss" e a Vittoria Deganello.

Dopo giorni di rumors e avvistamenti, i due ragazzi sono stati beccati a pranzo insieme in una pizzeria di Napoli: da quel momento, la nuova storia d'amore della 20enne è stata ufficializzata.

Nonostante in molti continuino a criticarla per la velocità con la quale ha lasciato Alessio Campoli e si è fidanzata con un difensore della Nazionale Under 21, Angela va dritta per la sua strada: in questi giorni, infatti, la giovane si sta godendo in sole di Ibiza in compagnia del compagno e della sorella Chiara, che l'ha sempre difesa a spada tratta sui social network.