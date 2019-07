Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza su tutto.

La Mennoia non commenta il flirt della Nasti con il calciatore

In questi giorni si sta facendo un gran parlare di Angela Nasti e del flirt che sta vivendo con Kevin Bonifazi, difensore del Torino e della Nazionale Under 21. Da quando la ragazza ha confermato indirettamente con un commento su Instagram la sua nuova frequentazione, tanti fan di Uomini e Donne hanno cominciato a mettere in discussione sia la sua sincerità che quella di chi lavora dietro le quinte del programma.

Il fatto che l'ex tronista abbia lasciato Alessio Campoli (scelto davanti alle telecamere a fine maggio) dopo 13 giorni insieme, e poco dopo sia stata beccata tra le braccia di un calciatore di Serie A, ha portato molti a pensare che ci sia qualcosa di strano in questa storia.

Il comportamento della giovane, inoltre, ricorda tanto quello che Sara Affi Fella ha assunto appena un anno fa: anche Luigi Mastroianni ha accostato le due protagoniste di U&D in una Stories di Instagram che ha fatto arrabbiare sia la sua ex compagna che la sorella della Nasti, Chiara.

Una delle persone alle quali i telespettatori stanno chiedendo spiegazioni è la redattrice del programma Raffaella Mennoia: secondo tanti, infatti, la romana sarebbe una delle responsabili delle tante coppie che sono scoppiate ultimamente, perché è anche lei a scegliere i ragazzi/e da mettere sul trono.

Ad una follower che le ha chiesto di esprimere un parere sui tanti Gossip che sono circolati di recente su Angela e sul suo nuovo amore famoso, la collaboratrice di Maria De Filippi si è limitata a rispondere: "È stata invitata a settembre con Alessio, capiremo".

Settembre di chiarimenti per gli ex di Uomini e Donne

Come aveva già anticipato qualche settimana fa, anche oggi Raffaella Mennoia ha confermato che tutti i protagonisti del recente passato di Uomini e Donne saranno ospiti nelle prime puntate della nuova stagione per spiegare cosa è successo dopo che le telecamere si sono spente.

Fatta eccezione per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che sono felici ed innamorati, tutte le altre coppie che si sono formate a fine maggio sono già "scoppiate": Angela Nasti ha lasciato Alessio Campoli a meno di due settimane dalla scelta, Giulia Cavaglià ha chiuso con Manuel Galiano dopo aver scoperto un presunto tradimento.

A rassicurare un po' i fan del dating-show, però, ci sono gli altri amori nati durante la prima parte della scorsa stagione: Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno per andare a vivere insieme, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono inseparabili, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino resistono nonostante la distanza geografica (lei vive in Sardegna e lui a Madrid), Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi convivono da mesi e sono più innamorati che mai.