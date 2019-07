Negli episodi dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, Deniz troverà finalmente il coraggio per confessare i suoi sentimenti a Nazli, anche se lo farà durante una sua esibizione. Il musicista dopo aver fatto sapere alla cuoca che il suo cuore batte forte perché si è innamorato di una ragazza che oltre ad avere un grande talento è molto bella e divertente, le farà capire che si tratta di lei.

Pubblicità

Pubblicità

Il fratello di Demet purtroppo non avrà l’esito che sperava quando dedicherà una canzone d’amore alla coinquilina di Fatos. La sorella di Asuman infatti avendo ormai la certezza che l'ex fidanzato di Ayla ha perso la testa per lei, frenerà sul nascere una probabile relazione tra di loro.

Deniz dedica una canzone a Nazli, Hakan minaccia la moglie

Gli spoiler delle prossime puntate italiane, svelano che Nazli non appena Ferit accetterà le sue dimissioni, deciderà di aprire un ristorante insieme alla sua insegnante di giapponese Manami.

Pubblicità

L’Aslan quando apprenderà grazie ad un investigatore che la Piran è sul punto di aprire un locale, chiederà subito delle spiegazioni alla diretta interessata, che gli dirà di non averlo messo al corrente della sua intenzione per non ricevere il suo aiuto. La cuoca dopo aver avuto dei problemi per poter avviare la sua attività, poiché le banche si rifiuteranno di concederle un prestito, riuscirà a realizzare il suo sogno grazie al padre Kemal, che giungerà ad Istanbul per darle il denaro che le serviva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente la coinquilina di Fatos spezzerà il cuore a Deniz quando le dedicherà una canzone, visto che gli farà intuire di non provare nulla per lui. Il musicista già furioso per non essere riuscito a conquistare la chef, apprenderà tramite Ayla che è stata Asuman a far avere a Demet e Hakan il documento del defunto Demir. Nel frattempo Nazli dopo essere venuta a conoscenza insieme a Manami di avere un nuovo socio, rimarrà senza parole quando scoprirà che si tratta di Ferit.

La moglie dell’Onder dopo aver ammesso al fratello di aver ottenuto la custodia del nipote Bulut con l’aiuto di Asuman, gli dirà di voler mettere in cattiva luce la cuoca per farla allontanare dall’Aslan in modo definitivo. Purtroppo Demet non appena verrà a sapere del successo che stanno avendo Ferit e Nazli con la loro attività, rovinerà la reputazione di entrambi facendo sapere alla stampa che tra i due soci di lavoro c’è del tenero.

Pubblicità

Hakan sapendo che nello scandalo in cui sono stati coinvolti l’Aslan e la Piran ci sia lo zampino della moglie, la minaccerà e le farà presente che se porrà fine al loro matrimonio ne pagherà le conseguenze.

Il fratello di Demet geloso di Ferit e la Piran, l’Aslan non vuole perdonare la cuoca

Intanto Ferit riuscirà a far calmare il padre di Nazli, dicendogli che la notizia diffusa sui giornali su di lui e sua figlia è falsa.

Pubblicità

Il giorno seguente la sorella di Deniz decisa a sbarazzarsi del marito, farà una segnalazione alla polizia con l’intento di farlo arrestare durante una nuova attività di contrabbando. Hakan dopo aver rischiato di finire in galera insieme ai suoi soci, riuscirà a far perdere le sue tracce. Nel frattempo l’Aslan e Nazli scateneranno la gelosia del fratello di Demet, dopo aver fatto un ballo durante l’inaugurazione del loro ristorante. Quest’ultima verrà messa alle strette dal marito, che torturerà uno dei suoi scagnozzi con l’obiettivo di scoprire se è stata lei ad avvisare la giustizia. Deniz disperato nel sapere di non avere nessuna possibilità per fare breccia nel cuore della chef, si vendicherà facendo scoprire a Ferit il tradimento di Asuman. Il ricco imprenditore affronterà Nazli e le dirà di aver appreso che è stata sua sorella ad aiutare gli Onder a vincere l’affidamento di Bulut. La coinquilina di Fatos non riuscirà a dare la sua versione dei fatti all’Aslan, visto che riuscirà soltanto ad ammettere di aver protetto la sorella. L’architetto dopo essersi sfogato con Engin, apprenderà che a fargli avere la chiavetta usb per smascherare Asuman è stato Deniz. Ferit ancora amareggiato per l’inganno di Nazli, deciderà di chiudere la loro attività. Intanto Asuman cercherà di fare il possibile per convincere l’Aslan a perdonare la sorella, al tal punto da trascorrere la notte fuori la villa dell’uomo. La cuoca quando Asuman le dirà di non essere riuscita a far cambiare idea a Ferit, deciderà di lasciare Istanbul. Deniz dopo aver appreso da Fatos che le Piran sono intente a trasferirsi ad Antiochia, le raggiungerà proprio quando si troveranno sull’autobus. La cuoca quando l’ex fidanzato di Ayla le chiederà di non partire, rimarrà ferma nella sua decisione. Durante il tragitto Nazli apprenderà da Manami che Ferit non vuole più chiudere il loro ristorante. A quel punto le due sorelle faranno ritorno a casa. L’Aslan quando la Piran lo ringrazierà per non aver distrutto il suo sogno, le farà presente di non averla perdonata. Per finire Bulut cercherà di far riavvicinare suo zio Ferit e la chef, visto che con la scusa di dover andare ad uno zoo acquatico riuscirà a farli incontrare: in tale circostanza l’architetto farà sentire nuovamente in colpa Nazli per non averlo messo al corrente del tradimento della sorella.