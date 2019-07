Da qualche settimana a questa parte, si sta facendo un gran parlare di Emma Muscat e della sua movimentata vita sentimentale: dopo aver chiuso la storia di circa un anno con il collega Biondo, la ragazza è finita al centro del Gossip per una presunta notte di passione con il fidanzatissimo Federico Rossi. Oggi, invece, gli influencer Deianira Marzano ed Amedeo Venza hanno reso pubbliche le segnalazioni di alcune persone che sostengono di aver visto la cantante maltese in compagnia di un noto ex corteggiatore di Uomini e donne: Luca Daffrè.

Flirt in corso tra Emma e Luca Daffrè? L'indiscrezione

La segnalazione che ha riportato stamani Deianira Marzano, qualora dovesse trovare riscontri nella realtà, sarebbe un vero e proprio 'scoop' di metà estate. L'influencer napoletana, infatti, ha reso pubblico il messaggio che le ha inviato una persona su un incontro molto particolare che dice di aver fatto venerdì scorso.

"Ho visto Luca Daffrè ed Emma Muscat vicino al Mc Donald's della stazione di Milano Lampugnano.

Lui era vestito di nero, mentre lei aveva dei pantaloni bianchi corti e la coda. Stanno bene insieme, ma lui cerca solo visibilità per andare sul trono a settembre", sono queste le parole con le quali una ragazza ha descritto il faccia a faccia che avrebbe avuto con l'ex corteggiatore di U&D e la cantante di Amici.

Anche Amedeo Venza ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una notizia che gli è arrivata all'orecchio nella giornata di oggi: "Il colloquio di Luca per il trono non è andato a buon fine, perciò ha pensato bene di farsi vedere in giro con Emma, ex di Amici ed ex di Biondo".

Insomma, sui social network impazza il gossip secondo il quale lo spasimante rifiutato da Angela Nasti starebbe frequentando la cantante maltese, che sarebbe la causa della rottura tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto.

Emma Muscat 'regina' del gossip dell'estate

Prima di finire in prima pagina per il flirt che si dice abbia iniziato da poco con Luca Daffrè, Emma Muscat è stata al centro dell'attenzione per due storie diverse ma collegate tra loro.

A giugno scorso, la cantante di Amici ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore di circa un anno con il collega Biondo: poche settimane dopo, sul web ha cominciato a serpeggiare la voce secondo la quale sarebbe stato un tradimento della ragazza la causa della rottura con il rapper.

Non più di una decina di giorni fa, le riviste di gossip hanno associato la maltese ad una coppia che è scoppiata all'inizio di luglio: quella formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Stando a quello che sostengono gli addetti ai lavori, 'Madre Natura' avrebbe lasciato in tronco il fidanzato dopo aver avuto la conferma da parte di Emma che tra i due avrebbero passato la notte insieme non molto tempo prima.

Il presunto avvicinamento pericoloso tra il componente del duo Benji&Fede e la Muscat, sarebbe costato caro ad entrambi: lui è stato mollato immediatamente dalla modella con la quale stava da un anno (avvistata nelle scorse ore in discoteca molto vicina ad Andrea Damante), mentre lei ha chiuso la relazione con Biondo e pare stia già uscendo con un altro personaggio famoso, l'ex corteggiatore di U&D Luca.