Il Segreto, anticipazioni da cardiopalma. Il triangolo Elsa, Antolina e Isaac assumerà presto tinte forti, dopo che Isaac riuscirà a rintracciare Juanote, il vero padre del figlio perso dalla Ramos. Il giovane, malato ma deciso a far venire a galla la verità sulla reale natura della biondina, raccoglierà le ultime forze per raccontare agli abitanti di Puente Viejo la reale dinamica dei fatti. A quel punto, i paesani si renderanno conto di aver fatto un tremendo errore di valutazione ad aver dato credito alle pesanti accuse della Ramos contro Elsa.

In men che non si dica, Antolina si troverà completamente da sola, visto che tutti le volteranno le spalle. E sarà proprio a quel punto che la Ramos perderà la testa.

Il segreto: Elsa perde conoscenza pestata da Rufina

Nelle prossime puntate Il segreto, Juanote perderà la vita e non potrà così testimoniare contro Antolina. La Ramos, ringalluzzita dalla 'buona notizia', mediterà una pesante vendetta contro la sua rivale in amore.

Dopo aver accusato Elsa di adulterio e farla finire in carcere, la perfida biondina darà dei soldi a Rufina, la compagna di cella della Laguna, con in preciso ordine di far impazzire Elsa torturandola fisicamente e psicologicamente. La carcerata di certo non rifiuterà, ma le sue pressioni saranno eccessive, tanto che Elsa, dopo essere stata picchiata selvaggiamente, cadrà a terra priva di sensi. Le guardie carcerarie arriveranno immediatamente prima che succeda il peggio e riusciranno a fermare Rufina. Elsa verrà trovata a terra priva di sensi e sarà necessario l'intervento del dottor Zabaleta, chiamato a gran voce dalle guardie.

Anticipazioni prossime puntate Il segreto: Zabaleta angosciato per Elsa

Il medico, preoccupato come non mai, correrà in carcere, dove con estrema difficoltà proverà a rianimare la povera Elsa. Quando la giovinetta si risveglierà, spiegherà al buon Zabaleta che non è stata una semplice rissa ma un vero e proprio pestaggio. Elsa, disperata, supplicherà il dottore di liberarla dal carcere perché convinta che presto morirà.

Nel frattempo, Prudencio si legherà sempre più alla misteriosa Lola, che sembra nascondere qualcosa. A fare insospettire suo fratello Saul sarà la vicinanza tra Francisca Montenegro e la giovane ragazza. Le due nasconderanno qualcosa?

Isaac mette alla porta Antolina

Isaac, non riuscendo a perdonare il fatto che Antolina abbia fatto finire in carcere Elsa, tradendo per l'ennesima volta la sua fiducia, deciderà rompere definitivamente con lei.

Se per il Guerrero sarà una liberazione, Antolina dovrà accettare a malincuore la decisione di suo marito, che contribuirà solamente a farne accrescere la sua voglia di vendetta. le anticipazioni Il segreto delle prossime puntate narrano infatti che la biondina se la riderà sotto i baffi quando verrà a sapere che Elsa è gravemente malata.