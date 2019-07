Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5308 e trasmesso sul piccolo schermo mercoledì 31 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. L'imprenditrice non rimarrà soddisfatta dell'incontro con l'avvocato Leone (Luca Capuano) e non avrà intenzione di arrendersi di fronte a questa situazione complicata, con la speranza di trovare le prove fondamentali per dimostrare l'innocenza di Arturo.

La signora Giordano si renderà conto dell'avvicinarsi del processo a carico di Arturo (Massimiliano Iacolucci) ma sarà certa di dimostrare l'estraneità ai fatti del genitore. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alex, che dovrà fare i conti con lo strano comportamento della madre. La dipendente del bar Vulcano, ospitando la sorella alla terrazza, vedrà aumentare le proprie responsabilità. Inoltre, inizierà il processo a carico di Manlio Picardi, reo di aver maltrattato la moglie Adele.

Adele in preda allo sconforto per via dell'inizio del processo contro il marito

Vittorio (Amato D'Auria), dal canto suo, si troverà alle prese con le complicazioni nel rapporto con Alessandra e non saprà in quale modo gestire la situazione. Il giovane Del Bue non sarà in grado di fare una scelta definitiva e continuerà il triangolo che lo vedrà dividersi tra Anita e Alex. Il radiofonico non riuscirà a resistere al fascino di Anita, ma si sentirà in colpa per il proprio comportamento nei confronti dell'attuale compagna Alessandra.

Ci saranno poi delle importanti novità per Niko (Luca Turco) e Susanna, che dovranno portare avanti il processo a carico di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro). Questa situazione farà star molto male Adele (Sara Ricci), impaurita nel rivedere il marito dopo molto tempo.

Alex alle prese con le responsabilità tra lavoro e convivenza con la sorella

Niko e Ugo dovranno occuparsi della difesa della madre di Susanna (Agnese Lorenzini) e saranno chiamati a fare a meno della collaborazione di Beatrice (Marina Crialesi), che ha deciso di accettare l'impiego offerto da Aldo.

La signora Giordano è riuscita a ritrovare la complicità con il padre dopo un lungo periodo di lontananza. Marina continuerà a dare il dovuto sostegno ad Arturo, affetto da un grave tumore, e si dimostrerà disposta a mettere da parte il lavoro con l'intento di stare al suo fianco. Nella puntata del 31 luglio di Un posto al sole, i telespettatori vedranno ancora Marina decisa a difendere l'onore di suo padre, chiedendo l'aiuto dell'avvocato.