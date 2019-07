Cosa ci facevano Andrea Damante e Paola Di Benedetto vicini vicini in discoteca ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando Gabriele Parpiglia ha reso pubbliche le foto della nottata di divertimento che hanno condiviso i due ragazzi a Ibiza. Negli scatti che stanno facendo il giro della rete, si vede il dj lanciare sorrisi e sguardi di complicità a "Madre Natura", tornata single da pochissimi giorni pare dopo aver scoperto un tradimento di Federico Rossi.

Andrea Damante lontano dalla nuova fiamma Sara Croce

La notizia che ha lanciato Gabriele Parpiglia su Instagram alcune ore fa, qualora dovesse trovare riscontri nella realtà, sarebbe un vero e proprio "scoop" dell'estate 2019: Andrea Damante è stato paparazzato vicinissimo ad una bellissima showgirl che è appena tornata single.

Nelle Stories del giornalista di gossip, dunque, sono stati pubblicati due scatti rubati della serata che il dj ha trascorso in una nota discoteca di Ibiza con Paola Di Benedetto, l'ex naufraga che ha chiuso con Federico Rossi meno di un mese fa.

Il siciliano e "Madre Natura" sono stati pizzicati dai curiosi in atteggiamenti piuttosto confidenziali: i due si sorridevano e si lanciavano sguardi complici mentre qualcuno li fotografava di nascosto l'altra sera.

Se l'influencer è ufficialmente single da poco tempo, l'ex tronista di Uomini e donne risulta felicemente impegnato con Sara Croce, una modella che lui stesso ha definito la sua nuova compagna in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Chi" ad inizio luglio. Mentre la fidanzata si trova all'estero per una vacanza con le amiche, Andrea è tornato nella sua amata Ibiza e lì pare aver incontrato Paola, con la quale è evidente sia nato un feeling molto particolare.

Gli amori famosi di Andrea e Paola

La notizia del presunto flirt in corso tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto, arriva dopo una serie di gossip che sono circolati sui due nell'ultimo periodo: il dj siciliano, ad esempio, è finito in copertina prima per essere stato lasciato da Giulia De Lellis per l'amico Andrea Iannone (e anche per il libro che l'influencer ha scritto sui tradimenti che ha subito durante la loro relazione) e poi per la frequentazione con la modella Sara Croce.

L'ex Madre Natura di Ciao Darwin, invece, ha fatto parlare di sé per la breve storia d'amore con Francesco Monte, che risale alla primavera del 2018. Poco più di un anno fa, poi, la giovane è stata paparazzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benji&Fede: questo rapporto è durato circa un anno, fino a quando la veneta ha deciso di lasciare in tronco il fidanzato per un motivo molto serio.

Il settimanale Chi, infatti, sostiene che Paola abbia mollato il compagno dopo aver avuto la certezza di essere stata tradita con Emma Muscat: sarebbe stata la stessa cantante maltese a confermare la notte di passione tra lei e il collega.