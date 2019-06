Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego e ci verrà mostrato quanto la sua l'ossessione per Beatrice lo porti a rasentare la follia. Inizialmente Diego fingerà di aver compreso che il suo rapporto è finito, ma l'uomo non riuscirà a celare i suoi veri sentimenti al punto che anche il padre Raffaele si renderà conto di quanto possa essere diventata grave tale situazione. Nel frattempo Franco Boschi avrà modo di chiarirsi con Ciro che, a quanto pare, avrà delle importanti novità. Di seguito le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda fino al 12 luglio, relative a queste due storyline.

L'ossessione di Diego

Le accuse mosse da Diego (Francesco Vitiello), inizialmente manderanno in confusione persino Raffaele (Patrizio Rispo) che inizierà ad avere dubbi su chi possa essere effettivamente l'amante di Beatrice (Marina Crialesi). Tuttavia in seguito Raf capirà quanto sia grave l'ossessione che il figlio prova per Bea e cercherà in tutti i modi di aiutarlo ad uscire da questo tunnel della follia. Raffaele cercherà di convincere il figlio a dimenticarsi della sua ex ragazza e, inizialmente, tutto sembrerà andare per il meglio.

Diego, tornato in sé, deciderà di dedicarsi maggiormente al lavoro per scacciare i suoi tormenti d'amore, ma nel frattempo Bea non sarà affatto felice della sua attuale situazione sentimentale con Aldo (Luca Capuano).

Beatrice si allontana da Diego

Inizialmente Diego sembrerà aver ritrovato la sua perduta serenità e arriverà persino ad accettare di restare solo amico di Bea, tuttavia la sua sarà solo una messinscena per poterle stare accanto. Raffaele comprenderà cosa sta realmente accadendo e, per il bene di suo figlio, prenderà un'inaspettata e dolorosa decisione, sarà lui stesso infatti a consigliare a Beatrice di allontanarsi per un po' da Diego.

Ovviamente quest'ultimo non la prenderà affatto bene e non accetterà il rifiuto della sua ex, ironicamente nella stessa situazione si troverà anche Aldo che deciderà di non rassegnarsi e proverà a riavvicinarsi alla donna.

L'addio di Ciro

Nella sua ultima apparizione ad Un posto al sole, Ciro (Vincenzo Alfieri) era stato cacciato dalla Terrazza perché reo di aver baciato Angela (Claudia Ruffo): ebbene nei prossimi episodi il ragazzo avrà modo di potersi chiarire definitivamente con Franco.

I due si ritroveranno in palestra e Ciro avrà delle importanti novità da annunciare. Non è chiaro cosa riferirà il ragazzo a Boschi, ma l'incontro tra i due segnerà l'addio di Ciro che prima di andare via, se non altro avrà modo di riappacificarsi con il suo mentore.