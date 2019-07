Sono tante le novità che saranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, in partenza dal mese di settembre. In queste ore circolano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i nuovi programmi e le riconferme che si troveranno in palinsesto durante la stagione autunnale. Immancabili i volti noti del Biscione tra cui Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e Ilary Blasi.

Cosa si vedrà sulle reti Mediaset: le novità dei prossimi palinsesti dell'autunno 2019

Partendo dalle novità che riguardano i programmi di Maria De Filippi, la regina indiscussa degli ascolti Mediaset: a partire dalla prossima stagione autunnale la si ritroverà al timone del dating show quotidiano Uomini e donne e poi ancora riapriranno i battenti della scuola di Amici e la si rivedrà in giuria a Tu si que vales.

A proposito dello show del sabato sera, è stato anticipato che nelle vesti di giudice popolare non ci sarà più Iva Zanicchi dopo l'esperienza dello scorso anno. Tra le candidate in pole position per ricoprire questo ruolo sembra esserci la spumeggiante Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici e ormai diventata un'attrice affermata.

Tra i programmi che verranno prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi, inoltre, si segnalano il ritorno di Temptation Island Vip che molto probabilmente verrà condotto da Filippo Bisciglia e il nuovo talent show Amici Vip, che dovrebbe debuttare a metà settembre su Canale 5 e dovrebbe essere condotto da Michelle Hunziker.

Per quanto riguarda, invece, il Grande Fratello Vip non ci sarà più Ilary Blasi, la quale per dedicarsi ad altri progetti lascerà le redini del programma nelle mani di Alfonso Signorini.

Barbara D'Urso confermatissima con Live

Confermatissima anche Barbara D'Urso al timone di Pomeriggio 5, Domenica Live e in prime time tornerà con la trasmissione Live - Non è la D'Urso, dopo gli ottimi risultati d'ascolto ottenuti quest'anno con una media di oltre 2.6 milioni di spettatori.

Gerry Scotti, invece, resterà al timone del fortunato game show Caduta Libera e poi da metà novembre dovrebbe lanciare sempre su Canale 5 un nuovo quiz nella fascia oraria del preserale. Tornerà anche Paolo Bonolis: per lui è prevista in autunno una puntata speciale de Il senso della vita in onda da Matera e poi da dicembre sarà al timone di Avanti un altro.

Tra le novità di questa stagione tv autunnale del prossimo anno, inoltre, ci sarà il ritorno di uno show di grande successo: si parla di Giochi senza frontiere che verrà condotto da Ilary Blasi e da Alvin.

Sul fronte reality show, invece, ancora non si sa nulla sul possibile ritorno dell'Isola dei famosi dopo gli ascolti in calo dell'ultima edizione.