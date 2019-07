Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato il futuro dei fratelli Giordano, ma mentre ad attendere Patrizio ci sarà un'inaspettata proposta di lavoro che potrebbe cambiare in meglio la sua vita per Diego le cose si metteranno sempre peggio fino a prendere una svolta decisamente drammatica.

Quest'ultimo non riuscirà ad accettare il rifiuto di Beatrice e la sua ossessione amorosa lo porterà a un passo dal compiere un gesto folle, nel frattempo il fratello minore tornerà a Napoli e potrà contare su una solida offerta di lavoro da parte di persone a lui molto care. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda fino al 12 luglio, relative ai due fratelli Giordano.

Beatrice pronta a mollare tutto

Raffaele (Patrizio Rispo) preoccupato per l'insana ossessione di Diego per Beatrice (Marina Crialesi) consiglierà a malincuore alla ragazza di stare lontana del figlio per un po' sperando che questa separazione possa far tornare il figlio in sé stesso. La donna accetterà il consiglio e dopo breve comunicherà allo studio di aver ricevuto un'ottima proposta di lavoro e di essere intenzionata ad accettare. Decisa a lasciarsi alle spalle la relazione con Aldo (Luca Capuano) e a far metabolizzare la separazione a Diego, Bea inizierà a valutare seriamente la proposta, ignara che, nel frattempo, potrebbe accadere qualcosa di molto drammatico.

Diego in preda alla follia

Nonostante inizialmente Diego (Francesco Vitiello) provi a fingere di aver ritrovato il suo equilibrio, in realtà sprofonderà sempre più inesorabilmente nel baratro della follia. L'amore, non ricambiato, per Beatrice lo renderà sempre più privo di ogni controllo e l'uomo arriverà ad un passo dal compiere un non meglio specificato gesto insano. Nel frattempo Raffaele noterà che Diego non si fa sentire da un po' ed inizierà a preoccuparsi seriamente per le sorti del figlio.

Un nuovo lavoro per Patrizio

Parallelamente al dramma di Diego, il fratello minore Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) vivrà una storyline dal sapore decisamente diverso. Tornato a Napoli dopo aver terminato (a suo dire) lo stage, Patrizio riceverà un inaspettata offerta di lavoro da parte di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che sono alla ricerca di un valido chef per il loro yacht.

L'offerta di lavoro per la società di chartering sarà decisamente allettante, tuttavia mancheranno due dettagli decisivi per portarla a termine: il benestare di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la volontà di Patrizio.

Alla fine tutto si sistemerà per il meglio e il ragazzo accetterà con entusiasmo questa nuova avventura come cuoco dello yacht nella società di chartering.