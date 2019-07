Con grande curiosità i telespettatori di Temptation Island attendevano la terza puntata, trasmessa ieri 8 luglio in prima serata su Canale 5. Nunzia Sansone aveva chiesto un falò straordinario con Arcangelo Bianco, dopo che in precedenza la coppia aveva deciso di porre fine al loro rapporto. Il nuovo faccia a faccia c'è stato ma non ha portato le buone notizie desiderate dalla fidanzata. Anche Andrea Filomena ha espresso il desiderio di confrontarsi con Jessica Battistello, dopo avere visto nuove immagini relative alla frequentazione di lei con il single Alessandro.

Pubblicità

Pubblicità

A sorpresa, invece, Katia Fanelli non è riuscita a trattenere la gelosia davanti al video di Vittorio Collina con la bella tentatrice Vanessa. Le novità non sono mancate anche per le altre coppie, ora più che mai al limite della rottura.

Arcangelo conferma la rottura: 'Io non ti merito'

È stata una settimana di riflessione e pentimento quella che ha vissuto Nunzia dopo la decisione presa nella scorsa puntata di Temptation Island. La fidanzata ha quindi chiesto un falò straordinario per parlare con Arcangelo ma l'esito dell'incontro è stato diverso da quanto da lei sperato.

Pubblicità

Lui, infatti, è rimasto fermo nella sua precedente decisione, ammettendo di averla tradita in diverse occasioni in passato e incolpandosi per l'inevitabile rottura: "Non ti merito, non riuscirò mai a renderti felice". Lei ha tentato di convincerlo del contrario, supplicandolo di non andarsene ma ogni sua parola è stata inutile. Passando agli altri protagonisti, Massimo ha trascorso molto tempo in compagnia della single Elena, tra carezze ed effusioni sotto le coperte che non sono piaciute affatto a Ilaria. Quest'ultima ha visto un uomo che non la ama più e si è concentrata su Javier, scatenando a sua volta la gelosia del fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Cristina ha continuato a vivere la sua esperienza nell'isola delle tentazioni insieme al single Sammy. David, deluso per il suo comportamento, ha tuonato dichiarando che lei non avrebbe mai accettato un simile comportamento da parte del fidanzato.

Resoconto Temptation Island: Andrea chiede un nuovo falò

La fotonica Katia è stata grande protagonista delle prime due puntate di Temptation Island, arrivando persino a dichiarare di sentirsi single e di preferire i suoi cani al fidanzato.

Ma, di punto in bianco, i ruoli si sono invertiti nella terza puntata quando anche Vittorio ha deciso di godersi la sua avventura televisiva. Ha quindi trascorso dei piacevoli momenti in compagnia della tentatrice Vanessa, tanto che la Fanelli ha confessato: "Che batosta". Sabrina ha continuato a frequentare Giulio, ammettendo di provare nei suoi confronti una forte attrazione fisica oltre che mentale. Nicola ha dovuto vedere vari video compromettenti nei quali lei ha anche rivelato di essere pronta a baciare il suo tentatore.

Pubblicità

Jessica ha confermato il forte interesse per Alessandro, scatenando lo sdegno di Andrea. Quest'ultimo, deluso come non mai, ha chiesto un nuovo falò di confronto e ha precisato di non voler accettare una risposta negativa da parte della Battistello. Solo nel quarto episodio, in onda lunedì 15 luglio, si scoprirà se lei accetterà il confronto.