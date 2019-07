A breve la stagione 2018/2019 di Un posto al sole si chiuderà e la soap andrà ufficialmente in ferie, tuttavia i fan possono stare tranquilli, dato che la pausa estiva sarà davvero brevissima. Upas andrà a tutti gli effetti in vacanza per sole due settimane, l'ultimo episodio sarà trasmesso venerdì 9 agosto mentre il primo della nuova stagione è previsto per lunedì 26 agosto al solito orario delle 20:45.

Nelle nuove puntate ci saranno alcune novità che si preannunciano decisamente interessanti quali il ritorno di Ilenia Lazzarin e l'ingresso di un nuovo personaggio maschile proveniente dal daytime. Va ricordato che quest'anno, come da tendenza dell'ultimo periodo, non sarà proposto nessun prodotto sostitutivo come Un posto al sole d'estate e fino alla pausa si procederà con la programmazione regolare.

Un nuovo attore pronto ad entrare nel cast

Al momento c'è riserbo attorno al nome della new entry, tuttavia sono stati forniti alcuni intriganti dettagli per poter capire la sua identità. Si tratta di un attore già apprezzato dal pubblico soprattutto femminile, il che potrebbe fare intendere che tale personaggio abbia un aspetto molto avvenente. Altro dettaglio importante è dato dal fatto che questo attore sia molto stimato dal pubblico e abbia avuto esperienze professionali nella fascia del day time.

A questo punto si potrebbe pensare a qualcuno che provenga da Il Paradiso delle signore, ma se si vuole volgere uno sguardo al passato si può pensare anche a Vivere o a CentoVetrine, in tal caso la lista di attori maschili avvenenti non sarebbe proprio brevissima. A quanto pare tale personaggio dovrebbe comparire fisicamente sin dai primi episodi della nuova stagione, ma in questa attualmente in corso, pur senza vederlo, si dovrebbe comprendere che ruolo avrà.

Torna Ilenia Lazzarin nel cast

Ilenia Lazzarin, visibilmente emozionata, ha annunciato dal suo profilo Instagram ufficiale attraverso una delle sue stories che, con l'inizio della nuova stagione, tornerà ad interpretare il personaggio di Viola Bruni. Non c'è dato sapere se l'attrice sarà impegnata in un lungo arco narrativo o se la sua sarà solo una fugace apparizione. Tuttavia il fatto che Ilenia abbia rappresentato Un posto al sole alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della nuova stagione lascia sperare che il suo impegno nella soap sarà più costante in questa nuova stagione.

Ludovica Nasti e Maurizio Aiello confermati

Alla presentazione dei palinsesti Rai sono intervenuti anche il veterano Maurizio Aiello e la giovane stella nascente Ludovica Nasti, quindi entrambi questi personaggi faranno parte del cast della nuova stagione, segno che la soap abbia puntato molto su questi due attori.