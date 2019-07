Un posto al sole andrà praticamente in onda per tutta l'estate, poiché ci sarà solo una brevissima pausa tra il 12 e il 23 agosto che sancirà ufficialmente la chiusura della stagione attuale e l'inizio della nuova. Nei prossimi episodi estivi non mancheranno sorprese e novità. A breve si vedrà il ritorno di Adele, che sarà impegnata con il processo a carico del marito, inoltre entrerà nel cast, come un ciclone, un nuovo personaggio: Rosaria, la mamma di Alex e Mia.

Infine c'è la conferma ufficiale che i fan attendevano da tempo con ansia: con l'inizio della nuova stagione ci sarà l'atteso ritorno del personaggio di Viola Bruni come confermato dalla stessa Ilenia Lazzarin sui social. Di seguito le anticipazioni riguardanti l'ingresso di questi personaggi che promettono molte emozioni.

Torna Viola

Ieri Ilenia Lazzarin ha giocato coi suoi fan tenendoli un po' sulla corda per poi annunciare ufficialmente il suo ritorno ad Un posto al sole.

L'attrice attualmente risulta parte del cast regolare ed è presente nella nuova sigla, anche se negli ultimi tempi tra maternità e altri impegni lavorativi si era vista davvero poco. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli sul suo ritorno, visto il suo annuncio è ragionevole pensare che la sua non sia una semplice toccata e fuga ma probabilmente avrà una storyline a lei dedicata. Ilenia si è ben guardata dal fare spoiler sul futuro del suo personaggio anche se poi sui social network si è lasciata andare ad una battuta scherzosa dichiarando che Viola sarebbe morta nella prossima stagione, salvo poi smentire immediatamente, ridendo e rassicurando tutti i suoi followers.

Il ritorno nella nuova stagione

Ilenia Lazzarin non ha specificato la data, ma ha annunciato che comparirà nella prossima stagione, il che non ci dice molto ma considerato che sta girando attualmente e che la nuova stagione debutterà ufficialmente lunedì 26 agosto il suo rientro non dovrebbe essere molto lontano. Dettaglio non trascurabile: Ilenia è stata mandata all'evento dei palinsesti rai come volto rappresentante della soap assieme all'astro nascente Ludovica Nasti (Mia Parisi) e al veterano Maurizio Aiello (Alberto Palladini), il che lascia sperare che il suo impegno nella stagione 2019/2020 sarà molto costante.

Torna Adele e arriva Rosaria

Per quanto riguarda la stagione attuale a breve ci sarà il ritorno di Adele (Sara Ricci) la donna sarà impegnata con il processo a carico del marito Manlio (Paolo Maria Scalondro) il cui esito sembra essere tutt'altro che scontato. Inoltre ci verrà presentato un nuovo personaggio Rosaria (Titti Nuzzolese) madre di Mia (Ludovica Nasti) e Alex (Maria Maurigi) che piomberà come un uragano nella vita di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).