Il 31 luglio andrà in onda la penultima puntata di Manifest, la serie che sta appossionando il pubblico di Canale 5 questa estate. La puntata, oltre ad essere seguita in diretta sul canale, sarà disponibile anche su App Mediaset e potrà essere seguita successivamente in replica previa registrazione.

Anticipazioni fiction Manifest del 31 luglio

Nella penultima puntata in onda di mercoledì verranno mandati in onda due episodi, uno dal titolo Avvicinamento autorizzato e l'altro Aggiornamento.

Le anticipazioni ci raccontano che Zeke non vorrà ancora tornare alla routine di tutti i giorni, perché ancora provato e Michaela resterà con lui per qualche giorno. Ben e Grace torneranno a casa con Cal, ma troveranno una brutta sorpresa all'entrata e la finestra rotta da un mattone. Dietro questo gesto intimidatorio ci potrebbe essere Calvin Webber: Jared verrà a sapere che l'uomo ha creato un sito su internet, in cui parla di una cospirazione dei passeggeri del Volo 828.

Ben cercherà di aver un chiarimento con Calvin, e tra i due ci sarà un diverbio che verrà registrato e verrà trasmesso in rete. Una novità nelle indagini porterà ad una scoperta che riguarda Zeke: quest'ultimo ha lo stesso marcatore degli altri passeggeri nel suo sangue. Saanvi troverà a sua volta un grande segno rosso sulla porta.

Tra Grace e Ben ci sarà un riavvicinamento, e lei parlerà con una donna che soffre di problemi psichiatrici: è convinta che i passeggeri del volo siano esseri paranormali in grado di fare miracoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Alice ha un problema serio, suo marito è malato di cancro e vorrebbe che Saanvi lo aiutasse: al suo rifiuto la donna perderà completamente il lume della ragione e la minaccerà. Ben intuirà che Saanvi si trova in difficoltà, la cercherà e grazie a Michaela riuscirà a salvarla. Dalle anticipazioni emerge che Lourdes sospetterà di Michaela e Jared, ne parlerà con la diretta interessata che non potrà che confermarle quanto lei sospetta. Di che si tratterà?

Lourdes e Jared si lasceranno proprio per colpa di Mich.

Replica e puntata in streaming da app

La penultima puntata oltre ad essere trasmessa mercoledì 31 luglio su Canale 5 alle 21,20 circa, potrà essere seguita in diretta streaming dall'app Mediaset Play scaricabile su PC, smartphone o tablet. Per poterlo fare è necessaria la registrazione gratuita, che può essere effettuata cliccando sul tasto registrarsi e compilando la scheda.

L'ultimo passaggio, per avere le credenziali di accesso a Mediaset Play, è quello di cliccare sul link ricevuto nella propria mail.

Oltre a seguire la diretta della fiction dall'app, si può vedere la fiction in replica dopo la messa in onda, e persino salvare i propri programmi preferiti per vederli quando si desidera. Gli ascolti dell'estate non sono esaltanti e la fiction non ha registrato un grande successo.

Manifest nell'ultima puntata trasmessa ha registrato il 10,12% di share seguita da 1.596.000 di spettatori, della serie è stata gia realizzata una seconda stagione, quindi, gli ascolti non incideranno sul proseguo.