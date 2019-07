Nelle puntate di Upas di questa settimana, verrà dato ampio spazio ai due fratelli Giordano, ma mentre Patrizio riceverà un'ottima e inaspettata offerta di lavoro, Diego sarà sempre più ossessionato da Beatrice al punto che potrebbe commettere una follia. Nel frattempo Marina che scoprirà che Arturo, nonostante sia gravemente malato, preferisce non curarsi. Di seguito le anticipazioni e le trame degli episodi di Un posto al sole che andranno nella settimana dal 15 al 19 luglio.

Torna Patrizio

Lunedì 15 luglio

A sorpresa, Patrizio tornerà a Napoli affermando di aver terminato il suo stage. Beatrice rivelerà ai suoi colleghi di essere pronta ad accettare un'altra offerta di lavoro. Diego, preso dalla disperazione, sarà vicino a commettere un gesto insano e sconsiderato. Filippo dovrà partire per un nuovo viaggio di lavoro, ma stavolta l'uomo deciderà di dare la precedenza alla moglie Serena. Inebriato dal successo sui social, Otello si allontanerà dai suoi familiari.

Marina preoccupata

Martedì 16 luglio

Marina proverà ad avvicinarsi ad Artuto, ma una triste verità la getterà nella disperazione. Ignaro di quanto stia succedendo, Patrizio resterà alquanto infastidito dall'assenza di suo fratello Diego. Beatrice si appresterà a fare una scelta importante per la sua vita. Roberto, Filippo e Serena incontreranno nuove difficoltà ma nel momento peggiore, potrebbe giungere un insperato aiuto.

La malattia di Arturo

Mercoledì 17 luglio

Marina si renderà conto che Arturo, nonostante il tumore, preferisce non curarsi. Patrizio riceverà un'interessantissima offerta di lavoro da parte di Filippo e Serena per fare da cuoco di bordo dello yacht della loro società di chartering. Giulia capirà che è giunto il momento di partire per incontrare il suo amato Denis, nonostante Niko abbia bisogno che lei resti a Napoli

Patrizio chef di bordo

Giovedì 18 luglio

Giulia raggiungerà Denis, ma durante il suo soggiorno dovrà affrontare una dura prova che stravolgerà tutti i suoi piani.

Serena e Filippo riusciranno a convincere Patrizio ad accettare la loro offerta di lavoro come cuoco di bordo, ma a questo punto si dovrà avvisare della notizia anche l'altro socio Roberto Ferri.

Diego si isola da tutti

Venerdì 19 luglio

L'attivita di chartering di Ferri, suo figlio e Serena inizierà finalmente in modo ufficiale e Patrizio sarà entusiasta di poter dare il suo contributo. Raffaele sarà sempre più preoccupato per Diego che ha smesso di dare sue notizie.

Giulia vedrà infrangersi tutte le sue certezze su Denis. Vittorio e Alex torneranno dalla loro vacanza a Berlino e la ragazza riceverà un'inaspettata telefonata.