Il Segreto, la famosa soap opera che ormai da qualche anno appassiona milioni di italiani, stando alle anticipazioni spagnole ha in serbo diversi colpi di scena. Infatti tra qualche mese in Italia si assisterà alla morte di Antolina mentre Elsa, dopo aver superato un delicato problema di salute, potrà finalmente convolare a nozze con Isaac.

Trame spagnole: Elsa ed Isaac coroneranno il loro sogno d'amore

La perfida Ramos verrà smascherata e, messa con le spalle al muro, dovrà confessare tutte le sue malefatte.

Pubblicità

Pubblicità

Convinta che ormai Elsa sia in fin di vita, ammetterà di essere responsabile della malattia che l'ha colpita, avendole somministrato del veleno. Isaac ascolterà tutto insieme alla Guardia Civile che cercherà di catturare la donna, ma quest'ultima riuscirà a fuggire. Dopo alcuni giorni, Antolina si procurerà una pistola per consumare la sua vendetta verso la Laguna e Guerrero.

La donna darà un appuntamento ad Isaac nei pressi di un bosco e, appena avrà l'uomo di fronte a sé, gli punterà contro l'arma da fuoco con l'intenzione di togliergli la vita.

Pubblicità

Tuttavia la "perfida biondina" non si renderà conto di avere un burrone alle sue spalle, e così precipiterà nel vuoto. Il marito cercherà di salvarla porgendole il suo braccio, ma quando si accorgerà che la Ramos starà per trascinarlo giù con sé, lascerà la presa e l'abbandonerà al suo destino.

Nel frattempo la situazione di Elsa sembrerà volgere al meglio: la giovane, infatti, supererà i suoi problemi di salute al cuore, e quando il dottor Zabaleta darà conferma della sua guarigione, Isaac le proporrà di sposarlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Ormai vedovo e libero dalla malvagia ex moglie, l'uomo farà la sua dichiarazione di matrimonio presso la locanda di Matias e Marcela. La coppia presterà molta attenzione durante i preparativi di nozze, memore dei pericoli affrontati in passato, e al contempo cercherà di arrivare al più presto al giorno dei fiori d'arancio.

Sarà davvero la fine di tutte le difficoltà e la coppia potrà finalmente essere felice?

Stando a quanto rivelato da TV Soap, sembra proprio che Elsa ed Isaac dopo il matrimonio siano destinati a lasciare Puente Viejo, giacché pare che i due rispettivi interpreti già da qualche mese non siano più presenti sul set della soap opera.

Un nuovo ingresso ne Il Segreto

Le trame spagnole de Il Segreto anticipano che arriverà Esther, un nuovo personaggio. La donna sarà la figlia di una certa Marina, una vecchia conoscenza di Don Berengario.

Pubblicità

Si scoprirà, infatti, che quando l'uomo era ancora in seminario, l'amore per la madre di Esther mise in crisi la sua vocazione religiosa. La ragazza giungerà a Puente Viejo dopo la morte della mamma in cerca di aiuto.

Il parroco la accoglierà, ma ben presto emergerà il comportamento ambiguo della giovane: da un lato sarà piuttosto docile e gentile con Don Berengario; dall'altro invece dimostrerà di essere arrogante e insolente agli occhi dei cittadini.