Le avventure della soap opera di origini spagnole Una Vita sono sempre più ricche di intrighi e colpi di scena. Gli spoiler degli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana dicono che Rosina Rubio rimarrà ferma nella sua posizione. Oltre a ribadire al marito, Liberto, di non essere disposta a perdonare il suo tradimento, la madre di Leonor Hildago prenderà una drastica decisione.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo il Seler rischierà di perdere per sempre la moglie che sarà intenzionata ad abbandonare Acacias 38 da sola nonostante la sorpresa organizzata da Liberto con l’intento di farle cambiare idea.

Alfredo su tutte le furie, Liberto architetta un piano per non far partire Rosina

Nelle puntate in programmazione in Spagna dal 15 al 19 luglio Alfredo, dopo aver chiesto ad Ursula di dargli delle spiegazioni su tutto ciò che è accaduto durante il processo di Liberto, minaccerà Marcia.

Pubblicità

Il Bryce non riuscirà a capire come mai la Dicenta non fosse a conoscenza della strategia scelta da Felipe per difendere il marito di Rosina. Nel contempo Ramon riuscirà a riacquistare il negozio dei suoi familiari scatenando la furia di Alfredo. Ignacio soffrirà per il rifiuto di Rosina che intanto deciderà di incontrare il marito per dirgli di avere intenzione di lasciare il quartiere iberico per riordinare bene i suoi pensieri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Emilio si vedrà costretto a sposare Angeline, la figlia di Ledesma. Successivamente Genoveva preparerà un piano per mettere fuori gioco suo marito mentre Lolita, dopo aver appreso che lei e suo marito hanno riottenuto la loro latteria, lo farà sapere all’intero paese. Nonostante sua moglie sarà sempre più convinta ad abbandonare Acacias 38, Liberto architetterà un piano per convincerla a non partire.

Genoveva si vuole sbarazzare del marito, Susana torna a fare la sarta

Successivamente Tape schiaffeggerà Emilio dopo avergli chiesto delle spiegazioni riguardo al suo imminente matrimonio mentre Alfredo si scaglierà contro Marcia per non aver rispettato il piano prestabilito contro Felipe. Intanto Genoveva si presenterà a casa dell’avvocato e affermerà: “So come sbarazzarmi di mio marito”. Il Seler approfitterà della riapertura dell’attività dei Palacios per fare una sorpresa alla moglie.

Pubblicità

Ramon chiederà a Carmen di tornare ad occuparsi dei preparativi delle loro nozze. Nel frattempo Genoveva svelerà all’Alvarez Hermoso un segreto del marito Alfredo, il diretto interessato ordinerà a Marcia di riuscire a scoprire cosa hanno intenzione di fare l’avvocato e sua moglie. Ursula si introdurrà nell’appartamento di Felipe con l’intento di farsi dire dalla cameriera Marcia quali sono i piani di Genoveva.

Pubblicità

Susana tornerà a fare la sarta perché avrà il compito di cucire l’abito da sposa di Carmen. Felipe e Genoveva uniranno le loro forze per riuscire a rintracciare Eladio, l’amante di Alfredo. Dopo l’ennesimo tentativo fallito, Liberto si metterà in ginocchio e chiederà alla moglie di rimanere ad Acacias 38. Cinta inviterà ad Emilio a fuggire insieme mentre Eladio non avrà nessuna intenzione di tradire il Bryce. Per finire Ursula, convinta che Marcia le abbia detto la verità, metterà al corrente Alfredo di ciò che ha scoperto su Felipe e Genoveva.