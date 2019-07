Avvincenti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una vita, in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio su Canale 5. Se Leonor Hidalgo smaschererà Cristina Novoa e la ex istitutrice Ursula Dicenta, Carmen aiuterà Diego Alday a ritrovare Moises.

Una Vita: Cristina manipola Celia e Carmen

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dai nuovi episodi in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio, dicono che Blanca si convincerà ad entrare in convento dopo aver creduto che Moises sia davvero morto.

Intanto Flora ammetterà a Pena di aver messo del veleno per topi nel dolce che ha mangiato. Ma ecco il colpo di scena: il giovane dirà alla Cervera che la torta l'aveva gettata nell'immondizia in quanto aveva un cattivo sapore. Augustina, invece, aiuterà Arturo a nascondere i suoi problemi con gli occhi mentre Ursula convincerà Cristina Novoa a manipolare Donna Susana, Celia e Carmen. Proprio quest'ultima si allontanerà dal detective Reira, che per riportarla dalla sua parte le confesserà il drammatico passato della Dicenta.

Allo stesso tempo, Samuel cercherà di convincere Diego a ricoverare la Dicenta in una clinica per elaborare il lutto della perdita della bambina. L'Alday, a questo punto, accetterà questa eventualità nonostante un'estrema sofferenza.

Anticipazioni Una Vita: Carmen aiuta Diego a ritrovare Moises

Arturo si recherà dal dottor Quiles, che gli diagnosticherà che a breve diventerà cieco in seguito ad una cataratta. Intanto Antonito si recherà a Parigi a trovare sua sorella mentre Rosina sarà vinta dai sensi di colpa per essersi consolata troppo presto con Liberto.

Felipe, invece, si accorgerà che sua moglie è stata manipolata dalla Novoa. Dall'altro canto, Carmen racconterà a Diego che Ursula si reca spesso in un convento utilizzato come orfanotrofio. Allo stesso tempo, Cristina si pentirà delle bugie, tanto da voler raccontare tutta la verità alla Dicenta, se Ursula non glielo impedisse. Intanto il Valverde nasconderà a tutti i suoi problemi con la vista mentre Pena consolerà Flora, respinta da Paquito. Infine Liberto comprenderà che i problemi sorti tra Donna Susana e la Rubio sono stati provocati dalla santona.

Silvia si avvicina ad Esteban

Le trame di Una Vita svelano che Carmen informerà Reira di aver tradito Ursula, tanto che Diego raggiungerà il convento insieme a Samuel, sebbene sia un complice di quest'ultima. Qui, l'Alday troverà il richiamo degli angeli che Blanca aveva preparato per l'arrivo di Moises. Silvia, nel frattempo, si avvicinerà ad Esteban dopo i numerosi rifiuti di Arturo, il quale chiederà di parlare con la santona, se Leonor non lo informasse dei suoi tranelli.

Leonor smaschera Cristina e Ursula

La Hidalgo farà sentire a tutti i vicini una registrazione dove Cristina Novoa, ammette di averli presi tutti in giro su commissione di Ursula. La Dicenta, a questo punto, respingerà le accuse tanto da fuggire dalla riunione di condominio. Intanto il bacio tra Flora e Paquito farà il giro di tutta calle Acacias mentre Samuel dirà alla darklady che suo fratello ha trovato una pista per ritrovare Moises. Diego informerà l'avvocato e Leonor che Moises è stato nascosto da Ursula.

Arturo, invece, avrebbe intenzione di sottoporsi ad un'operazione alla cataratta, sebbene debba attendere la completa cecità. Infine Inigo sarà molto arrabbiato nei confronti con la sorella per il bacio scambiato con Paquito mentre Ursula organizzerà una vendetta contro la serva. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.