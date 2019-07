Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una vita” nato dalla penna di Aurora Guerra non stancano mai i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena. Purtroppo Blanca Dicenta e Diego Alday dovranno affrontare tanti ostacoli sul loro cammino, prima di potersi ricongiungere con loro figlio Moises. La disperata ricerca del bambino coinvolgerà anche la domestica Carmen: quest’ultima rischierà di perdere la vita, dopo aver cercato di interrompere la fuga di Ursula Dicenta.

L’ex istruttrice sempre più intenta ad abbandonare il paese con il nipote Moises per poterlo crescere altrove, non esisterà ad accoltellare la sua inserviente per aver cercato di metterle il bastone tra le ruote. Samuel appena uscito dal carcere riuscirà a salvare la vita a Carmen, e si renderà protagonista di un gesto sorprendente. Il minore degli Alday assalito dai sensi di colpa per la morte del padre e per aver aiutato la matrigna a sottrarre Moises a Blanca, stringerà un’alleanza con la moglie e il fratello Diego per ostacolare il piano di Ursula.

Diego ritrova il corpo senza vita del padre, Carmen affronta Ursula

Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano potrà vedere tra qualche settimana, dicono che Samuel finirà in prigione con l’accusa di aver messo fine all'esistenza del padre Jaime. A far arrestare il marito di Blanca sarà Diego, che ritroverà accanto al cadavere del genitore un fermacarte del fratello macchiato di sangue. Il minore degli Alday per poter tornare in libertà potrà contare sull'aiuto di Liberto.

In particolare quest’ultimo riuscirà a dimostrare l’innocenza del suo amico tramite una fotografia. Mentre Samuel verrà scagionato, Carmen cercherà di impedire ad Ursula di andarsene da Acacias 38 con il nipote Moises. La domestica proprio quando la sua padrona si appresterà a fuggire approfittando dell’assenza dei suoi familiari che si troveranno al funerale di Jaime, la affronterà dicendole di essere disposta a far venire alla luce tutte le sue malefatte.

La Dicenta pugnala la sua domestica, Samuel aiuta Diego e Blanca a rintracciare la matrigna

L’ex istruttrice come al solito non si lascerà affatto intimorire, visto che dopo aver fatto credere all'inserviente di averla avuta vinta, la pugnalerà sul ventre parecchie volte con un coltello. A quel punto Ursula urlerà tutta la sua rabbia verso Carmen, per essersi alleata insieme al detective Riera a Blanca e Diego con l’obiettivo di smascherarla. La malvagia Dicenta quando crederà che sia giunta la fine per la domestica, farà perdere le sue tracce.

Fortunatamente Samuel non appena rimetterà piede a casa presterà subito soccorso a Carmen: quest’ultima arriverà a confessare al marito di Blanca di essere stata ferita da Ursula. Il minore degli Alday dopo aver messo in salvo la domestica, riuscirà a far cambiare idea alla moglie e al fratello sul suo conto, visto che inizieranno a credere che non sia stato lui ad uccidere Jaime. Inoltre Samuel si dirà disposto ad aiutare Diego e Blanca a fargli scoprire dove si è rifugiata la Dicenta, per impedire alla darklady di scappare con Moises.