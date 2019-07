C'è tanta attesa intorno a Rosy Abate 2-La serie con Giulia Michelini. Finalmente i fan possono rallegrarsi, poiché dai palinsesti autunnali Mediaset si è appreso del ritorno della fiction che molto probabilmente debutterà il 13 settembre.

La protagonista ha dato un'ulteriore conferma ai telespettatori, annunciando sui social network che sta per tornare.

Rosy Abate 2, trama della seconda stagione

I devoti e appassionati fan di Rosy Abate 2 ormai stavano cominciando a manifestare dei dubbi sul ritorno della fiction di Canale 5.

L'inizio della serie, infatti, è stato spostato più volte. Adesso, invece, i palinsesti Mediaset relativi alla programmazione autunnale e la protagonista Giulia Michelini hanno confermato l'imminente rientro sul piccolo schermo. Inoltre sembra che da venerdì 13 settembre Canale 5 sia pronta a trasmettere la prima puntata della seconda stagione.

Sono trascorsi ben sei anni da quando Rosy è andata in prigione, ed ora è giunto il momento di uscirne.

La donna è attesa da un duro ma dolce compito, non privo di pericoli: dovrà prendersi cura del figlio Leonardo. Rosy Abate 2, infatti, verterà sulla delicata situazione della protagonista principale che, tornata in libertà, ritroverà il figlio ormai divenuto grande.

Non saranno però rose e fiori: la donna, infatti, dovrà gestire un giovane molto diverso dal bimbo che aveva lasciato quando era finita in galera.

L'ingenuità è stata sostituita da profondi turbamenti, dovuti in parte all'assenza forzata della madre. Leonardo, al contempo, rischia di intraprendere la strada del crimine a causa di pessime compagnie.

Rosy Abate dovrà salvare il figlio

Rosy Abate, dopo i duri tempi trascorsi in carcere, dovrà affrontare un problema importante e doloroso. Da mamma, infatti, sarà preoccupata per la sua sorte ma soprattutto per quella del figlio.

La "Regina di Palermo", dunque, dopo aver scontato in prigione la sua condanna, dovrà fare il possibile per essere accettata dal suo Leonardo.

Al ragazzo dovrà confessare di essere stata una mafiosa e che la sua condanna è legata ai crimini commessi in passato. Inoltre sembra proprio che Ivan Di Meo sia destinato a ricomparire nei ricordi della donna. Quest'ultima si racconterà al figlio che, però, avrà una reazione inattesa.

Tutto è ormai cambiato intorno alla donna, il cui desiderio sarà quello di portare avanti una vita onesta e lontana dal crimine.

Non è detto però che Leonardo accetti una madre con un passato mafioso e che si faccia aiutare da lei. Molte saranno le situazioni imprevedibili che si verranno a creare in una Palermo ormai pericolosa per madre e figlio. Giulia Michelini, apprezzata attrice diventata famosa con Squadra Antimafia, sembra essere destinata a rinnovare e ad ampliare ulteriormente il suo successo.

Nel frattempo le repliche della prima stagione di Rosy Abate-La serie ricordano quanto è accaduto a coloro che non hanno seguito la fiction. Settembre non è lontano e nuove, intriganti avventure, stanno per andare in onda.