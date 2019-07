Arriva una clamorosa notizia dalla Spagna riguardante la telenovela “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Sul sito “Diez Minutos” è stato appena annunciato che l’attore Gonzalo Trujillo che ha interpretato il personaggio Mauro San Emeterio nella seconda stagione della soap, tornerà a far parte del cast di Acacias 38 sempre con lo stesso ruolo. Ebbene sì, il poliziotto che ha fatto la sua ultima comparsa nello sceneggiato nell'episodio numero 500, troverà un quartiere diverso da quello a cui era abituato per via del salto temporale di 10 anni.

Il marito di Teresa Sierra oltre a fare la conoscenza di nuovi cittadini che hanno portato un’aria nuova nelle vicende, rimarrà sicuramente spiazzato nel sapere che dopo Cayetana, sono morte anche le mogli di Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso.

Mauro e Teresa hanno lasciato la soap dopo la morte di Cayetana

Come sanno i fan di questa serie televisiva, nel corso degli anni tanti personaggi sono usciti di scena, tra questi ci sono Mauro San Emeterio e Teresa Sierra, che hanno avuto un epilogo felice a seguito del decesso di Cayetana nelle puntate andate in onda in Italia a novembre 2018.

Inizialmente l’ispettore aveva messo piede ad Acacias 38 per far luce sul misterioso decesso di German e Manuela. Il poliziotto dopo aver fatto il possibile per dimostrare che i due innamorati erano morti per mano della falsa Sotelo Ruz, si prese una vera e propria cotta per l’unica maestra del quartiere iberico. Mauro intraprese una tresca clandestina con la vera erede dei Sotelo, ovvero Teresa, pur essendo già sposato: quest’ultima e il suo amato dopo aver affrontato numerosi ostacoli per colpa della figlia di Fabiana, sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore.

Successivamente Cayetana ha perso la vita per colpa di una terribile esplosione che ha raso al suolo la sua abitazione: il terribile attentato fu procurato dallo scoppio dell’ordigno piazzato da Ursula. Infine Teresa dopo aver rischiato di morire per aver respirato parecchio fumo, fece una proposta al marito. La maestra nonostante la contrarierà del medico ha abbandonato il paese con Mauro in dolce attesa, visto che si sono trasferiti in Francia.

Mauro San Emeterio ritornerà ad Acacias 38 dopo ben dieci anni

Le nuove anticipazioni spagnole riportate sul sito ''Diez Minutos'' alcune ore fa, segnalano che Mauro San Emeterio ritornerà in scena.

Ovviamente l’ispettore troverà un quartiere molto cambiato, per la presenza di nuovi personaggi che avrà modo di conoscere. Soprattutto il poliziotto scoprirà che dopo la morte di Cayetana, sono passate a miglior vita anche Trini Crespo e Celia Alvarez Hermoso. Per il momento non è stato ancora rivelato il motivo del ritorno del marito di Teresa dopo ben dieci anni, visto che si sa soltanto che i paesani di Acacias 38 lo rivedranno nei capitoli iberici in programmazione a metà agosto.

Infine è importante precisare che i telespettatori italiani potranno assistere alla riapparizione di Mauro soltanto tra più di un anno, per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola. A questo punto per sapere in anteprima se al fianco di San Emeterio ci sarà anche la compagna Teresa Sierra interpretata da Alejandra Meco, la stessa attrice che riveste i panni di Elsa Laguna nella soap “Il Segreto”, non resta che attendere ulteriori spoiler.