Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 alle 15:30 ci saranno nuovi intrighi e tantissimi colpi di scena. La settimana prossima, nella soap opera ambientata nel piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo, arriverà Roberto, l'amico cubano di Maria. L'uomo verrà ben accolto dalla Castaneda, dai suoi figli Esperenza e Beltran e da Raimundo.

Invece, donna Francisca Montenegro e Fernando Mesia lo accoglieranno con molta diffidenza. Ma oltre a loro, anche Don Berengario, Marcela e Carmelo inizieranno ad avere sgradevoli ricordi dell'infanzia che non faranno altro che creare dissapori e liti.

Intanto, il dottor Fernandez dichiarerà ad Elsa Laguna di essersi innamorato di lei e, per questo motivo, ha paura di restare a Puente Viejo. Nel frattempo, la ragazza scoprirà Antolina Ramos a fissare le finestre della locanda e dedurrà che sta seguendo suo marito.

Quest'ultimo sarà avvertito e discuterà animatamente con la moglie. Invece, alla Casona, Roberto Sanchez proverà in tutti i modi a conquistare la Montenegro con la sua simpatia.

Carmelo Leal sarà sempre più preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie Adela. L'uomo teme che la situazione possa peggiorare ed avrà molta paura di perderla. In paese ci saranno moltissimi pettegolezzi sul nuovo amico della Castaneda.

Mesia sarà geloso di questa situazione, ma cercherà di non darlo troppo a vedere. Ma non è tutto, perché per colpa di Dolores si parlerà male anche del dottor Alvaro. Ci dovrà pensare la Laguna a mettere a tacere le malelingue e racconterà la verità a Dolores.

Julieta scompare, la fine dei Molero

Isaac e Antolina non faranno altro che discutere e quindi Matias consiglierà al carpentiere di uscire e fare due passi, ma guarda caso anche Elsa e Alvaro hanno avuto la stessa idea.

La Ramos non sopporterà più di vivere a Puente Viejo proprio perché desidererebbe non incontrare più la Laguna, ma Guerrero sarà stanco delle continue lamentele della moglie.

Intanto, Julieta Uriarte scompare e tutto il paese si mobilita per cercarla. La ragazza è stata rapita da Eustaquio Molero e da suo figlio Lamberto che la sottoporranno a brutali abusi. Leal lascerà il fianco di sua moglie e si unirà alla ricerche insieme a Don Berengario.

I due, quando verranno a sapere la verità, metteranno fine alla vita dei Molero. Infatti, Carmelo reagirà alle provocazioni di Molero senior sparandogli. Molero junior a sua volta proverà a vendicare il padre, ma don Berengario lo anticiperà e sarà costretto anche lui a sparare uccidendo il giovane. Successivamente, la Uriarte chiuderà ai due uomini di non raccontare nulla a suo marito Saul delle violenze subite.

Per quanto riguarda Fernando, non sopporterà il riavvicinamento di Maria a Roberto e tramerà per allontanare il cubano da Puente Viejo.