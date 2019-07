Le trame dello sceneggiato iberico “Una vita” sono sempre più emozionanti e intriganti. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, svelano che la new entry Silvia Reyes (Elia Galera) che ha fatto breccia nel cuore del colonnello Arturo Valverde (Manu Regueiro), scomparirà nel nulla. Quest’ultimo si preoccuperà quando la sua amata non si presenterà ad un suo appuntamento, e la sua agitazione aumenterà quando gli Alvarez Hermoso gli diranno che la donna non ha trascorso la notte da loro.

A quel punto l’ex militare temerà che potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto alla sua promessa sposa. Nel frattempo Silvia dopo essere stata rapita si risveglierà in un posto buio, precisamente in un magazzino desolato, ammanettata e imbavagliata. Mentre il padre di Elvira continuerà a stare in ansia, l’ex spia scoprirà finalmente che l’uomo che la tiene in ostaggio è Blasco, una sua vecchia conoscenza.

Arturo apprende di essere malato, Esteban decide di lasciare Acacias 38

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia le prossime settimane, il colonnello Arturo verrà a conoscenza di avere una bruttissima malattia.

Il padre di Elvira non appena l’oculista gli dirà che presto perderà la vista a causa di una cataratta, non metterà al corrente la sua promessa sposa Silvia. Quest’ultima sin da subito noterà lo strano atteggiamento del compagno, ma nonostante ciò, accetterà su richiesta dello stesso di recarsi in Italia con Esteban Marquez per dei motivi di lavoro. La Reyes quando farà ritorno ad Acacias 38, farà sapere al suo amato che la sua consanguinea è disposta a riconciliarsi con lui per verificare se si è pentito davvero per tutte le sofferenze che ha fatto patire a lei e al marito Simon per non farli stare insieme.

Nel frattempo Silvia oltre a non essere informata dei numerosi malesseri del suo promesso sposo, non saprà che durante la sua assenza ha tentato di mettere fine alla sua esistenza. In seguito la Reyes dimostrerà di tenere veramente al Valverde Senior, invitandolo a confidarsi con lei. Nel contempo Esteban dopo aver capito di non poter conquistare Silvia, deciderà di abbandonare il quartiere iberico per non soffrire più.

Il padre di Elvira preoccupato, Silvia sequestrata da Blasco

Prima di partire il Marquez avrà un confronto con Arturo, visto che oltre a dirgli che la sua compagna lo ama davvero, lo inviterà a non farsela scappare, precisandogli che è difficile trovare una donna come lei.

Il padre di Elvira dopo aver ascoltato le parole del giovane, chiederà alla sua domestica Agustina di organizzare una cena per lui e la Reyes. Purtroppo quest’ultima proprio quando sarà sul punto di raggiungere il suo amato, verrà aggredita per strada da un malvivente. L’ex spia dopo essere stata narcotizzata con del cloroformio da un losco individuo, si ritroverà in una casa in compagnia di un altro rapitore. Intanto Arturo dopo essere sprofondato nella disperazione totale, con la convinzione che Silvia non si sia recata al suo appuntamento di sua volontà, si sfogherà con Celia e Felipe e scoprirà che i due coniugi non hanno idea di dove possa essere la sua amata.

Il colonnello Valverde inizierà seriamente a temere il peggio, ovvero che la Reyes potrebbe essere in pericolo, quando Susana gli dirà che la donna aveva addirittura acquistato un cappello nella sua sartoria per passare la serata con lui. Per finire si scoprirà finalmente l’identità del rapitore della promessa sposa di Arturo, visto che si rivelerà essere Blasco, un uomo legato al passato di Silvia.