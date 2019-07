Continuano le curiosità intorno alla dodicesima stagione della longeva serie televisiva "Don Matteo" che dovrebbe essere caratterizzata dal ritorno di personaggi importanti. Un esempio si ritrova nell'attore Simone Montedoro che ha vestito il ruolo del capitano Giulio Tommasi per diverse stagioni. Nell'undicesima stagione il pubblico ha assistito all'assenza dell'interprete romano sostituito dalla collega Maria Chiara Giannetta.

La possibilità per il ritorno di un attore fondamentale per il successo della serie

La decisione di far uscire di scena Tommasi ha diviso i telespettatori che hanno sentito l'assenza di un personaggio caratteristico con il quale hanno instaurato un rapporto speciale.

Si tratta di una novità molto apprezzata dai fan che considerano Terence Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro un trio indispensabile. L'attore romano ha dato un contributo fondamentale per il successo della fiction e, dopo una sola stagione di assenza, potrebbe fare ritorno all'interno della Serie TV. L'indizio del ritorno di Simone Montedoro proviene dal poster della dodicesima stagione di Don Matteo pubblicato dalla rete ammiraglia. Sulla locandina resa ufficiale non è stato specificato il periodo di messa in onda limitato all'espressione "prossimamente".

L'ipotetica messa in onda nel gennaio del 2020

Questo retroscena fa pensare che la fiction farà ritorno sul piccolo schermo nei primi mesi del 2020, in quanto è consuetudine della serie andare in onda nel mese di marzo. In questo caso si vocifera che la dodicesima stagione della fiction dovrebbe essere trasmessa nel mese di gennaio. Si tratterebbe di un segno di riconoscimento nei confronti del successo ottenuto da Don Matteo, in quanto nel gennaio 2020 ricorre il ventennale dalla prima puntata.

Il post pubblicato da Simone Montedoro dovrebbe far pensare al suo rientro in Don Matteo, in quanto ha messo la foto con la divisa. Questa è la scritta dell'attore: "Ritorna il braccio violento della legge".

Il post pubblicato sulla pagina di Instagram

I fan saranno lieti di dare il bentornato a Montedoro e, sulla pagina di Instagram dell'attore, hanno fatto notare l'importanza del capitano Tommasi per far aumentare gli ascolti. Si tratta di ipotesi che possono lasciare spazio alla fantasia, ma dovrebbe esserci la partecipazione di Maria Chiara Giannetta.

Quest'ultima ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram, una foto con la divisa di capitano dove è impegnata nel ciak di una delle puntate della dodicesima stagione di Don Matteo. Questo è il post scritto dall'interprete: "Mi hanno promossa a ciacchista". Non è esclusa la possibilità di assistere alla riconferma della Giannetta e al ritorno di Montedoro.