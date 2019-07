Ennesimo colpo di scena nelle puntate iberiche della soap opera “ll Segreto”. I telespettatori spagnoli questa settimana assisteranno ad una terribile scena che vedrà protagonisti Isaac Guerrero e la moglie Antolina Ramos. Dopo la drammatica morte di Maria Elena, la neo sposa di Fernando Mesia, e della maestra Adela deceduta a causa di un incidente stradale, ci sarà l’ennesimo lutto. Questa volta a perdere la vita sarà la rivale in amore di Elsa Laguna.

Precisamente nella puntata numero 2.112 che verrà trasmessa in Spagna il 3 luglio 2019, Antolina cadrà da una scogliera dopo aver cercato di uccidere il marito. L’ex ancella non appena il carpentiere le afferrerà il braccio con l’intento di salvarla, lei proverà a trascinarlo sul fondo del burrone. La nemica di Elsa dopo aver urlato disperatamente “Non lasciarmi andare”, esalerà l’ultimo respiro. Nel contempo Prudencio Ortega e la sua ex dipendente Lola, verso cui aveva iniziato a provare dei sentimenti, continueranno ad essere ai ferri corti. Il fratello di Saul quando la donna tenterà di chiarire con lui per rimanere soltanto amici, le dirà di non essere disposto a perdonarla.

Antolina lascia un biglietto al marito, Irene indaga sul decesso di Adela

Nei capitoli iberici andati in onda sull’emittente televisiva “Antena 3 “il 1 e il 2 luglio 2019, come sospettavano gli abitanti di Puente Viejo il pentimento e la partenza di Antolina erano soltanto una messinscena. Il sergente Meliton dopo essersi reso conto che la moglie di Isaac ha rubato un’arma da fuoco, ha chiesto a tutti i paesani di stare attenti. Più tardi, nel corso della notte, Dolores ha sorpreso Antolina rubare nel suo negozio, ma non è riuscita a fermarla.

L’ex ancella dopo aver promesso alla madre di Hipolito di andarsene per sempre, ha lasciato un biglietto al marito, invitandolo a recarsi nella foresta. Elsa pur avendo appreso che la sua rivale continua ad aggirarsi per il paese iberico, ha ribadito di voler rimanere al fianco di Isaac. Intanto Matias ha avuto la conferma che Lola e Prudencio si sono lasciati per colpa di Francisca. Irene grazie al giornalista Anacleto, ha trovato una prova per dimostrare che a causare l’incidente mortale di Adela è stato il sindaco Belmonte.

Fernando dopo aver fatto presente a Raimundo di essere disposto ad aiutare Carmelo e Severo a vendicare il decesso della maestra, ha scritto una lettera dal contenuto terrificante. Il figlio del defunto Olmo ha architettato di sterminare Puente Viejo. Successivamente Marcela dispiaciuta nel vedere Lola sofferente per la fine della storia d’amore con il minore degli Ortega, l’ha assunta come cameriera. Irene ha invitato a Severo e Carmelo a non vendicare la morte di Adela, fino a quando Anacleto non finirà di condurre le indagini. Maria si è rifiutata di continuare con la riabilitazione dell’infermiera Vilches.

Prudencio non vuole chiarire con Lola, il Guerrero fa seppellire la moglie

Le anticipazioni degli episodi spagnoli in programmazione da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019, svelano che la Ramos invece di uccidere Elsa, come aveva pianificato di fare dopo essere stata smascherata, chiederà quindi al marito di recarsi al suo appuntamento. Il Guerrero si presenterà dall’ex ancella in compagnia del suo fedele amico Matias. La rivale della Laguna dopo aver minacciato di mettere fine all’esistenza del marito, puntandogli contro l’arma da fuoco sottratta al comune, precipiterà giù da una montagna.

A quel punto Antolina non appena suo marito tenterà di salvarla proverà a farlo finire insieme a lei in un profondo burrone, senza riuscire nel suo intento: in tale circostanza l’ex ancella morirà sotto lo sguardo sconvolto di Isaac. Elsa dopo aver appreso la morte della sua nemica tramite Matias, purtroppo non riuscirà a nascondere al Guerrero il suo pessimo stato di salute. Fernando non appena verrà a sapere che Dori ha detto addio a Maria, costringerà la sua ex moglie a chiedere all’infermiera di tornare al suo servizio. Prudencio non avrà nessuna intenzione di fare pace con Lola. La Laguna prima di ricoverarsi in ospedale per sottoporsi a dei nuovi accertamenti, dirà al Guerrero di far seppellire Antolina in un posto decente. Infine il carpentiere si appresterà a dare l’ultimo saluto alla defunta moglie, mentre Carmelo verrà a conoscenza tramite Fernando che Adela è morta veramente per mano del sindaco di Belmonte.