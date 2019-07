La soap Una vita attende i telespettatori con una doppia puntata serale sabato 6 luglio su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, dove vedremo che Blanca sarà completamente succube di Cristina Novoa. La giovane infatti, sotto l’influenza della donna, sembra aver smesso di cercare il suo bambino, convinta che Dio la stia punendo per l’amore con Diego. Quest’ultimo, tenterà di tutto per capire cosa sta succedendo alla sua amata, ma si troverà di fronte al rifiuto di Blanca, decisa più che mai ad allontanarlo dalla sua vita.

Riuscirà Diego a salvare la giovane dalle grinfie di Cristina e Ursula? Silvia ed Esteban intanto, capiranno che i malori di Arturo non sono di poco conto e saranno preoccupati per il suo stato di salute.

Una Vita, anticipazione serale: Blanca succube di Cristina Novoa

Stando alle anticipazioni sui nuovi episodi della soap iberica, Blanca sarà sempre più soggiogata della nuova arrivata Cristina Novoa, non sapendo che in realtà la donna è in combutta con Ursula.

La giovane Dicenta proseguirà infatti il suo cammino di redenzione e, per tale motivo, si allontanerà da Diego. Quest’ultimo intanto, disperato per la perdita della sua amata, verrà anche a sapere che Blanca ha tentato di sedurre Samuel. Il maggiore degli Alday non si capaciterà di quanto sta accadendo e sarà disposto a condurre via Blanca da Acacias anche contro la sua volontà. La giovane però, si opporrà con tutte le sue forze, dicendogli che sarebbe pronta ad uccidersi se lui non la lascerà in pace. Sarà Ursula anche in questo caso ad intervenire, cacciando di casa Diego e lasciando Blanca nuovamente nelle mani di Cristina Novoa.

Una Vita, trama 6 luglio: Antonito e Lolita in partenza per Parigi, Diego disperato per Blanca

Nell'appuntamento serale di Una Vita, Diego sarà in preda alla disperazione in quanto non sa come aiutare la sua amata, all'oscuro del fatto che Cristina e Ursula siano in combutta per allontanarlo dalla sua amata. Il detective Riera intanto, scoprirà che la dark lady maltratta Carmen e si rifiuterà di eseguire un suo ordine. In seguito Carmen confesserà all’uomo il reale motivo per cui è obbligata a sottostare agli ordini della perfida Dicenta.

Antonito intanto, si ritroverà a discutere con il padre Ramon a causa di Lolita. Il giovane Palacios infatti, non vuole partire per Parigi senza la sua fidanzata e porrà il padre di fronte ad una scelta. Sarà Trini, con l’aiuto di Celia e Felipe, a convincere il marito a far partire anche Lolita per festeggiare tutti insieme il compleanno di Maria Luisa.

Questo e molto altro nell’appuntamento serale di Una Vita di sabato 6 luglio 2019, in onda su Rete 4 a partire dalle 21:15 circa.