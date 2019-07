Le vicende della popolare serie televisiva spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continuano ad appassionare il pubblico. Finalmente nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dall’8 al 12 luglio 2019, ci sarà una clamorosa svolta nella relazione sentimentale di due personaggi. Si tratta di Isaac Guerrero, che non avendo più tra i piedi la sua defunta moglie Antolina Ramos morta nel tentativo di ucciderlo, farà una sorprendente proposta di matrimonio ad Elsa Laguna.

Quest'ultima accetterà di convolare a nozze con il suo amato, dopo aver appreso di essere sulla via della guarigione. Maria Castaneda invece si allontanerà ulteriormente dal Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro. La madre di Esperanza si farà condizionare da Fernando Mesia, visto che la manipolerà contro la madrina e il nonno.

Il Guerrero si sente in colpa, Fernando uccide Esteban

Gli spoiler dei capitoli iberici in programmazione in Spagna la settimana prossima, annunciano che la trappola di Fernando Mesia organizzata ai danni di Carmelo, andrà a buon fine.

Quest'ultimo quando avrà la conferma tramite il figlio del defunto Olmo che sua moglie Adela è morta per mano di Esteban Fraile, deciderà di vendicarsi. L’ex marito di Maria Castaneda dopo aver invitato il sindaco di Puente Viejo ad uccidere l’assassino della maestra, gli chiederà di non mettere al corrente il Santacruz della loro alleanza. Intanto Isaac verrà assalito dai sensi di colpa per non aver pianto per la sua defunta Antolina nemmeno al funerale.

Purtroppo il sindaco di Belmonte dopo aver appreso tramite il suo complice Fernando che il Leal attenterà alla sua vita, risponderà all'attacco ferendo gravemente il suo nemico. A quel punto Esteban fingerà di voler sparare anche il Mesia: quest'ultimo tradirà il Fraile visto che lo ucciderà, per dare dimostrazione di aver salvato la vita a Carmelo. In seguito il Guerrero continuerà a sperare che Elsa possa riprendersi del tutto.

Il Mesia influenza Maria, Isaac chiede la mano di Elsa

Prudencio rimarrà sconvolto quando Francisca gli dirà che Lola è una donna pericolosa, per aver commesso un delitto.

Isaac e Matias faranno un sospiro di sollievo quando verranno a conoscenza che la Laguna è migliorata. La notizia sulle disperate condizioni di salute di Carmelo verrà diffusa in tutto il paese. Isaac rassicurerà la Laguna, dicendole che potrà pagare i test a cui si è sottoposta con il denaro che ottenuto vendendo i gioielli che gli hanno ridato Marcela e Matias. Nel frattempo Fernando continuerà a portare dalla sua parte Maria, visto che inizierà ad odiare tutti coloro che dubitano di lui, compresi Francisca e Raimundo.

Don Berengario si interesserà di Lola dopo aver appreso da Prudencio che la Montenegro la considera un’assassina. Carmelo dopo essere tornato a casa, sarà grato al Mesia per avergli salvato la vita. In seguito Lola non darà nessuna risposta al minore degli Ortega quando le chiederà se ha davvero compiuto un presunto omicidio. Intanto Severo troverà strano il fatto di vedere il Leal tranquillo: per concludere Isaac farà un grande passo, visto che chiederà la mano di Elsa, mentre Maria si rivolgerà in un brusco modo al nonno Raimundo, a causa di Fernando.