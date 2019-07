Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. A darne l'annuncio attraverso un comunicato all'Ansa sono stati i due diretti interessati.

Da qualche giorno a questa parte si vociferava di una presunta crisi tra i due. Il primo a lanciare l'indiscrezione era stato il settimanale Spy, ma non aveva mai trovato la conferma o la smentita da parte della coppia. Lo scorso 5 luglio invece, Dagospia ha parlato di rottura per la coppia. Il sito diretto da Roberto D'Agostino non ha dato per certa la notizia, ma ha anche riferito che la Pellegrinelli aveva già lasciato la casa dove abitava con il cantante da diverso tempo.

Nonostante il silenzio dei due coniugi, sul web già c'erano alcuni indizi. Da tempo infatti i fan più attenti, avevano notato che Marica nelle foto pubblicate sui social non indossava più la fede nuziale.

Questa volta dopo i numerosi pettegolezzi sulla coppia, è arrivata la conferma. Eros e Marica hanno scelto di annunciare la rottura del matrimonio attraverso una nota diffusa dall'Ansa: "Sono stati dieci anni meravigliosi". I due hanno confessato di aver creato una famiglia bellissima e di aver vissuto dei momenti sereni, che saranno indimenticabili.

Il cantante e la sua ex compagna poi hanno aggiunto: "Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane".

Infine, i due ex coniugi hanno dichiarato che adesso l'unica cosa importante per loro è avere un po' di privacy, in modo da non compromettere la serenità dei propri figli. In seguito alla diffusione del comunicato, i fan si sono rammaricati. Sono molte le persone che credevano che questa bellissima favola d'amore non finisse mai: "Dispiace immensamente", "Sono molta dispiaciuta, per me erano una coppia bellissima. Soprattutto nell'ultimo album era una dedica continua a Marica". Una delle cose positive, è il modo in cui si è lasciata la coppia.

Eros e Marica: fine di una favola

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è giunto al capolinea. I due erano diventati marito e moglie il 6 giugno del 2014, nonostante fossero legati dal lontano 2009. Dall'unione dei due sono nati due figli di nome Raffaella Maria e Gabrio Tulli, che oggi hanno rispettivamente otto e quattro anni. Per chi se lo fosse dimenticato il cantante italiano ha anche una figlia di nome Aurora, avuta dalle nozze con Michelle Hunziker.

Se dal punto di vista sentimentale Ramazzotti non è poi così fortunato, dal punto di vista lavorativo la carriera va a gonfie vele. Il cantante davanti a sé a una serie di concerti sparsi da Nord a Sud, passando per l'Europa. Ramazzotti sarà ospitato nei più importanti festival e sarà impegnato dall'1 luglio al 20 dicembre circa.