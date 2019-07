Torna l'appuntamento sulle novità di Una vita, lo sceneggiato punta di diamante delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi, ai quali i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, Diego Alday e Blanca Dicenta organizzeranno una vendetta nei confronti di Ursula Dicenta, responsabile del rapimento del piccolo Moises.

Una Vita: Ursula furiosa per il ritrovamento di Moises

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sui nuovi episodi in onda tra qualche settimana su Canale 5, si concentrano sulle conseguenze del ritrovamento di Moises.

Nel dettaglio Blanca e Diego si vorranno vendicare di Ursula per avergli fatto credere che loro figlio fosse morto. Dall'altro canto la Dicenta, quando non troverà più Moises nella pensione, tornerà come una furia a casa dove avrà uno scontro con Samuel che nel frattempo era uscito di prigione dopo aver dimostrato di essere estraneo alla morte di suo padre Jaime. Qui l'Alday dimostrerà ancora di più di provare un odio nei confronti della matrigna per poi dirle che è arrivato per lei il momento di pagare per tutti i crimini finora commessi.

Nonostante tutto la Dicenta pretenderà di sapere dove si trova suo nipote che arriverà a definire suo figlio. Inoltre darà l'impressione di aver perso completamente il lume della ragione.

Blanca e Diego fanno impazzire la Dicenta

Le trame di Una Vita, in onda a breve in Italia, dicono che Ursula chiederà la restituzione di Moises dopo essere entrata come una belva nell'abitazione di Blanca e Diego.

Qui i due faranno finta di non sapere di cosa stia parlando tanto da affermare che la loro bambina è purtroppo deceduta subito dopo la nascita. L'Alday e la Dicenta, infatti, faranno credere alla darklady che Moises è solo il frutto della sua mente malata con l'intenzione di farla impazzire totalmente. Inoltre sosteranno di non aver sentito il bambino piangere nella stanza accanto tanto che la vecchia istitutrice non potrà fare a meno di fuggire.

La darklady si scontra con il suo passato

Più tardi Ursula scoprirà che Carmen è ancora viva in seguito ad una rivelazione di Felipe, incontrato per le vie del vecchio quartiere. A tal proposito la serva, dopo essere fuggita dall'ospedale con l'aiuto dell'Alday, farà recapitare alla Dicenta una lettera contente lo stemma dei Koval, la famiglia d'origine dell'ex istitutrice. A questo punto la darklady, quasi impazzita, tornerà ad Acacias 38 dove ad troverà la casa imbrattata con una scritta raffigurante il nome di Aleksander, il giovane russo che doveva sposare prima che i ladri abusassero di lei.

Infine Samuel, Diego e Blanca approfitteranno del suo doloroso passato per metterla definitivamente fuorigioco. Ci riusciranno? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.