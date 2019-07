Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato iberico che ogni giorno intrattiene sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Diego Alday e Blanca Dicenta riusciranno finalmente a ricongiungersi con Moises, rapito dalla perfida Ursula Dicenta.

Una Vita: Ursula pugnala Carmen e fugge da Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sul ritrovamento di Moises, il figlio di Diego e Blanca, nel corso della puntata 792 dello sceneggiato iberico.

Tutto avrà inizio quando Samuel Alday verrà liberato dal carcere dopo essere stato arrestato per aver ucciso il padre Jaime grazie alla denuncia di suo fratello. Ursula temerà che vengano a galla tutti i suoi tranelli, tanto da apprestarsi a lasciare definitivamente il vecchio quartiere di Acacias 38. Ma ecco che Carmen cercherà di impedire la fuga della Dicenta, sottolineando che dovrà prima rispondere di tutti i suoi inganni davanti al Signore, ma riceverà una pugnalata in pieno ventre. Poi la madre di Blanca (Elena Gonzalez) veglierà su Carmen, ma improvvisamente arriverà Samuel.

Carmen rivela a Samuel dove si trova Moises

Gli spoiler di Una Vita segnalano che la ferita di Carmen sarà meno grave del previsto, tanto che i sanitari riusciranno a fermare la copiosa emorragia. L'inserviente, a questo punto, confesserà all'Alday una pista per rintracciare la dark lady, nel frattempo salita su una carrozza in procinto di partire per l'estero insieme a Moises. Samuel, vinto dai rimorsi di coscienza, informerà subito Diego e la Dicenta, che tenteranno di raggiungere il luogo indicato, ma prima verranno sopraffatti da una violenta tempesta, che impedirà l'accesso al paesino.

Anticipazioni Una Vita: Diego e Blanca ritrovano il figlio

Nonostante le avversità, Blanca e l'Alday riusciranno a trovare l'abitazione indicata, approfitteranno della momentanea assenza di Ursula per far fuori lo scagnozzo e ricongiungersi con il loro adorato figlio Moises. Samuel però darà l'impressione di essere infastidito da tutto ciò. La Dicenta nel frattempo si arrabbierà dopo aver capito di aver perso il nipote per sempre. Per tale ragione mediterà una vendetta nei confronti della coppia, se il suo declino non fosse dietro l'angola.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.