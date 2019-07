I problemi non hanno mai fine per gli abitanti di Puente Viejo che a breve saranno costretti ad affrontare una nuova emergenza. La conferma arriva dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 15 al 19 luglio. In esse, il piano orchestrato da Fernando Mesia comincerà ad entrare nel vivo con la visita di Juan García-Morales, colonnello incaricato dal Ministero dell'Interno che sarà portatore di una terribile notizia: il paese dovrà essere sommerso per permettere la creazione del bacino idrico.

Tale informazione scatenerà il panico e Donna Francisca sarà la prima a scendere in campo per evitare che accada il peggio. Nelle trame della prossima settimana, il matrimonio di Elsa e Isaac diventerà realtà anche se la coppia verrà raggiunta da una lettera di Alvaro Fernandez, che chiederà alla sposa di poterla incontrare per chiarire i loro antichi dissapori. Le novità degne di nota riguarderanno anche Don Berengario che scoprirà di avere una figlia, nata da una sua relazione giovanile.

Il Segreto anticipazioni: Puente Viejo dovrà essere distrutto

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 19 luglio, Juan García-Morales informerà gli abitanti di Puente Viejo che molto presto dovranno abbandonare per sempre le loro case. Ci sarà, infatti, la necessità di inondare tutto il paese per permettere la costruzione del bacino commissionato qualche tempo prima da Carmelo.

Quest'ultimo si sentirà in colpa per il ruolo avuto in passato, dato che le sue intenzioni erano di portare via i campi a Donna Francisca. I suoi compaesani invece tenteranno di agire affinché un simile provvedimento venga sospeso. La Montenegro dichiarerà guerra, annunciando di essere pronta a rivolgersi al tribunale, ma finirà per litigare con il colonnello che ricorderà come tale provvedimento sia già definitivo.

Insieme a questa trama, destinata a confermare come Fernando Mesia non sia affatto cambiato, nelle prossime puntate Maria si sentirà male a causa degli esercizi troppo duri durante la sua riabilitazione. Raimundo, Donna Francisca e Matias saranno preoccupati per le sorti della loro parente che però resterà ferma nella convinzione di lottare per riprendere l'uso della gambe.

Puntate spagnole Il Segreto: una lettera per Elsa

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Elsa e Isaac diventeranno finalmente marito e moglie.

La cerimonia verrà celebrata nella piazza del paese in presenza di amici e parenti che potranno realizzare il loro grande sogno. La felicità sarà, però, limitata da una lettera indirizzata alla Laguna da Alvaro Fernandez: quest'ultimo le chiederà un incontro per spiegarle le ragioni della sua assenza nel giorno del loro matrimonio. Isaac deciderà di accompagnare la moglie all'incontro, mentre Marcela e Matias cercheranno di convincere la coppia a non presentarsi a quella che potrebbe essere una trappola.

Una sconosciuta raggiungerà Don Berengario e gli mostrerà la foto di una donna identica a lei: si tratta della madre, che in gioventù aveva intrapreso una relazione con il sacerdote. E la ragazza in questione non sarà altri che il frutto di quell'amore.