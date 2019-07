Le avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran, protagonisti principali del nuovo sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più intriganti. Nelle puntate in onda in Italia la settimana prossima, Demet riuscirà ad abortire senza destare nessun sospetto al marito Hakan, visto che verrà smascherata soltanto dall'astuta Asuman. Nazli invece dopo aver smesso di lavorare per lo zio di Bulut, farà rimanere il ricco imprenditore senza parole.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare Ferit resterà parecchio sorpreso quando scoprirà tramite un investigatore privato che la sua ex cuoca ha aperto un ristorante, perché non glielo aveva accennato.

Demet interrompe la sua gravidanza, Deniz sempre più cotto di Nazli

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019, rivelano che Demet si recherà nella clinica privata in cui aveva prenotato un appuntamento ed interromperà la sua gravidanza.

Pubblicità

La sorella di Deniz quando si risveglierà dall’operazione rimarrà spiazzata quando vedrà Asuman nella sua stanza. Quest’ultima infatti non avrà affatto una buona intenzione, dato che non appena rimarrà da sola con la zia di Bulut approfitterà dell’occasione per minacciarla. La giovane dirà alla diabolica donna di essere disposta a far sapere a suo marito Hakan che ha abortito, se farà venire alla luce la storia della foto che ha scattato alla villa di Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo Nazli mentre continuerà ad evitare di avere ogni tipo di confronto con l’Aslan, riceverà una proposta da Deniz, che la inviterà a lavorare con lui. Successivamente quest’ultimo si confiderà con il ricco imprenditore visto che gli dirà di voler confessare il suo amore alla cuoca. Il musicista nonostante il suo amico gli consiglierà di andarci piano, ovvero ad essere prima sicuro che anche la sorella di Asuman provi qualcosa per lui, sarà sempre più deciso a dichiararsi.

La Piran prenderà una drastica decisione per allontanarsi definitivamente dal suo datore di lavoro. L’aspirante chef non appena il ricco imprenditore la sorprenderà con il biglietto in cui scriverà le sue dimissioni non riuscirà a trattenere le lacrime. Il fratello di Demet dopo aver sentito parlare Ferit e Nazli, dirà al suo amico che la cuoca potrebbe aver accettato di aiutarlo nella gestione del suo locale.

Pubblicità

A quel punto l’Aslan si confiderà con Engin, e dopo aver riunito tutti i tasselli giungerà alla conclusione che la Piran potrebbe essersi licenziata a causa della sorella.

Bulut dispiaciuto, Ferit stupito dal gesto della Piran

Ferit chiederà delle spiegazioni proprio ad Asuman ma non riceverà nessuna risposta, dato che la giovane fingerà di non sapere il motivo per cui sua sorella ha scelto di non prestare più servizio per l’architetto.

Pubblicità

In seguito Bulut riceverà una spiacevole notizia mentre si troverà in un ristorante in compagnia di Nazli e Deniz: il bambino verrà a conoscenza che la cuoca non lavora più per suo zio Ferit. Quest’ultimo obbligherà la Piran a tornare a cucinare per lui per rispettare il contratto che aveva firmato, facendola andare su tutte le furie. Nel frattempo per Fatos ed Engin arriverà il tanto atteso fidanzamento, visto che formeranno una coppia a tutti gli effetti. Successivamente Manami proporrà alla Piran di aprire un ristorante insieme a lei: purtroppo il sogno della cuoca sembrerà destinato a svanire, perché non avrà la possibilità dal punto di vista economico per far partire l’attività. Ferit quando si renderà conto di aver commesso un errore ad obbligare Nazli a rimanere alla sua villa tramite un rimprovero di Deniz, la lascerà libera. A quel punto la Piran inizierà a gestire un ristorante ad Istanbul insieme alla sua insegnante di giapponese. L'Aslan quando verrà a sapere tramite Tahir che la cuoca non gli ha mai detto che desiderava avere un proprio locale, rimarrà stupito. Infine Demet cercherà di cambiare atteggiamento nei confronti di Ferit, con l’intento di conquistarsi la sua fiducia.