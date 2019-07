Torna l'appuntamento dedicato ad Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda ogni giorno sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate, alle quali i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, Diego Alday scoprirà che suo padre Jaime è morto mentre Samuel verrà arrestato proprio per il suo omicidio lasciando Blanca Dicenta senza parole.

Una Vita: Diego scopre che Moises è vivo

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le prossime puntate italiane in onda su Canale 5, si soffermano su Diego che apprenderà della morte di suo padre Jaime.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto inizierà quando l'Alday scoprirà che il piccolo Moises è vivo da una confessione di Carmen. Il fratello di Samuel, a questo punto, si metterà subito alla ricerca del bambino. Purtroppo le indagini si riveleranno più ardue del previsto con Diego che interpellerà il detective Reira. Quest'ultimo gli comunicherà che il piccolo potrebbe trovarsi non troppo lontano da Acacias 38.

L'Alday trova Jaime morto

Di conseguenza il figlio dell'orafo non si presenterà ad una festa in casa di Ursula Dicenta per raggiungere il luogo dove potrebbe essere stato nascosto Moises.

Pubblicità

Qui Diego si troverà davanti ad una scena agghiacciante dopo aver sentito un odore sgradevole provenire dall'abitazione indicata. L'Alday, infatti, si troverà davanti il corpo in stato di avanzato di decomposizione di suo padre Jaime. Il fratello di Samuel, a questo punto, cadrà nella disperazione più totale in quanto credeva che fosse ricoverato in una clinica in Svizzera. Angoscia che aumenterà quando recupererà il fermacarte ancora sporco di sangue con le iniziali di suo fratello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Samuel in carcere per la morte del padre

Le trame di Una Vita raccontano che l'ispettore Martinez irromperà al party organizzato da Ursula per arrestare Samuel. Felipe Alvarez Hermoso, a questo punto, si proporrà di accompagnare il suo assistito fino in commissariato dove capirà che la sua situazione è più delicata del previsto. Tutti gli indizi, infatti, punteranno il dito contro l'Alday sebbene neghi fino alla fine di aver ucciso suo padre. Il marito di Blanca (Elena Gonzalez), a questo punto, capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino della Dicenta, l'unica a sapere della sua colpevolezza.

Dall'altra parte Diego accuserà la darklady di aver messo di mezzo suo fratello mentre Blanca non crederà possibile che suo marito sia diventato un omicida. Per questo motivo la donna chiederà a Carmen di accompagnarla nella camera di suo marito dove troverà una valigia contente tutti gli abiti e medicinali necessari al povero Jaime, dettaglio che confermerà che l'uomo non aveva mai lasciato Acacias 38. Come proseguirà la storia? Le prossime anticipazioni sulle vicende ambientate ad Acacias 38 lo sveleranno.