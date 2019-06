La scomparsa di Moises sarà al centro delle prossime puntate di Una vita, in onda a breve su Canale 5. Se Blanca Dicenta verrà plagiata da Cristina con la complicità di sua madre (Ursula), Diego Alday inizierà a fare delle indagini fino a scoprire la verità su suo figlio grazie all'aiuto di Carmen.

Una Vita: Blanca perde la ragione

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del rapimento di Moises.

Tutto avrà inizio quando Blanca comincerà a dare segni di evidente squilibrio mentale dopo essersi convinta di aver messo alla luce un bambino vivo durante il tragico parto del bosco. I familiari, a questo punto, crederanno che la giovane abbia bisogno di cure specialistiche per riprendersi dal trauma subito. In realtà Moises è stato rapito da Ursula con la complicità di Samuel e nascosto in un convento.

Cristina plagia la Dicenta

Nel frattempo la Dicenta porterà la figlia sulla tomba della presunta neonata morta per darle l'ultimo saluto prima della sua entrata in clinica.

Nell'occasione la donna conoscerà una certa Cristina Novoa, una santona che diceva di aver visto la Madonna. Questa pseudo-religiosa allontanerà Blanca da Diego facendole sentire dei grossi sensi di colpa per aver tradito suo marito Samuel. Ma la Dicenta, prima di tornare ad abitare sotto lo stesso tetto del marito, prenderà una drastica decisione. Infatti deciderà di entrare in convento dopo essere stata convinta da Cristina. Dall'altro canto Diego comincerà ad avere dei sospetti ed inizierà ad indagare sulla presunta morte della figlia. Ben presto l'Alday si troverà di fronte ad una stupefacente realtà.

Le indagini di Diego

Diego scoprirà che Ursula si reca molto spesso a fare una visita al convento di Nostra Signore del Monte. Come ricorderete l'Alday aveva costretto Blanca ad assistere al funerale della neonata per farle accettare la sua morte. In realtà il figlio di Jaime ha sempre creduto nella versione della Dicenta ma la verità presto verrà a galla grazie ad una confessione di Carmen.

L'Alday apprende che Moises è vivo

Intanto Samuel sarà vinto dai sensi colpa nei confronti del fratello e della moglie tanto da portare il primo in convento dove scoprirà che Moises è vivo.

I due fratelli, a questo punto, decideranno di informare la povera Blanca della lieta novella. Per questo motivo Samuel porterà la consorte in casa di Leonor dove troverà ad attenderla Diego. Qui l'Alday le consegnerà il Richiamo degli Angeli che i delinquenti le avevano rubato. Poi le dirà di averlo preso in un convento dove era nascosto suo figlio Moises. La coppia riuscirà a trovare il figlio? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.