Prosegue l'appuntamento con l'amata fiction intitolata "The Resident" che rappresenta una novità all'interno del palinsesto della Rai. Le anticipazioni del settimo episodio della terza puntata, "Pazienti importanti" in onda sul piccolo schermo il 9 luglio, raccontano che il dottor Hawkins deciderà di esprimere il proprio parere riguardo al dissenso espresso dalla Hunter. Quest'ultima ha voluto adoperare un metodo terapeutico particolare su un paziente affetto da un tumore in stadio terminale.

Le tensioni aumenteranno nel momento in cui Jude (Warren Christie) vorrà prendere parte alla lite e si proporrà per dare il contributo alla procedura invasiva. Conrad (Matt Czuchry), però, si dimostrerà contrario al modo in cui stanno operando i medici. Nel frattempo, arriverà in ospedale un giocatore di baseball che dovrà essere ricoverato nella parte riservata ai vip: l'uomo non esiterà a mostrare la propria arroganza, creando un certo scompiglio tra medici e pazienti in attesa.

Improvvisi problemi di salute per il dottor Bell

L'atleta perderà il controllo della situazione e finirà per assumere un comportamento scorretto nei confronti di Nic (Emily VanCamp). Tale situazione richiederà un intervento immediato di Conrad, che si confronterà duramente con il paziente per richiamarlo all'ordine. Nic si dimostrerà dispiaciuta per la difficile situazione che ha dovuto affrontare e sarà decisa a trovare una soluzione per risolvere il problema. Continueranno inoltre le problematiche per il dottor Bell, alle prese con il suo tremore alla mano.

Le intenzioni di Devon e le indagini sul passato di una donna senzatetto

Il medico chiederà la dovuta assistenza a Mina (Shaunette Renèe Wilson,) in quanto sarà impegnato in un'operazione chirurgica piuttosto impegnativa e che richiede la massima attenzione. Successivamente, Conrad avrà dei sospetti che lo spingeranno a fare delle indagini sulle pratiche effettuate da Lane, con la collaborazione di Devon (Manish Dayal) e Nic. Gli spoiler dell'ottavo episodio del quinto appuntamento di The resident, "Affari di famiglia" svelano che ci sarà un caso riguardante una donna senzatetto.

La polizia scoprirà che la vagabonda appartiene a una famiglia nobile e i medici penseranno che sia affetta dalla schizofrenia paranoide. Questa situazione darà vita a una serie di contraddizioni nelle idee di Conrad e Nic, che dovranno trovare il prima possibile un punto di incontro. Infine, i genitori di Devon si presenteranno ad Atlanta per parlare delle nozze con Priya. Nel nono episodio dal titolo "Il primo amore non si scorda mai", Devon deciderà di mettersi alla ricerca del regalo perfetto per Priya.