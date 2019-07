Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più inseparabili. Da quando i due sono usciti allo scoperto, non riescono a trattenere la propria passione. Questa volta il pilota della motoGp e l’influencer sono stati pizzicati nel centro di Milano, intenti a fare shopping. I due giovani al termine di un passeggiata per le vie del centro, si sono scambiati un lungo bacio di fronte ai fotografi di Chi. In serata poi, Andrea e Giulia hanno incontrato Giuseppe, ovvero il fratello della romana.

Tutti e tre sono stati paparazzati a cena insieme in un noto ristorante meneghino. A quanto pare sembra che sia stato proprio il fratello dell’ex corteggiatrice a far scoccare la scintilla tra Andrea e la sua Giulietta.

Giuseppe, infatti, è un grande appassionato di moto ed è stato proprio lui a portare la sorella nel box del pilota abruzzese. Come riferito da Giulia, all’inizio la giovane non aveva minimamente notato Iannone poiché reduce dal doloroso addio con Andrea Damante.

Solamente il modo di fare e la pazienza di Iannone ha fatto cambiare idea all’influencer. La relazione tra Andrea e Giulia sembra essere molto di più di un semplice flirt estivo, ma anche in questo caso non mancano i commenti negativi sulla coppia.

Andrea Iannone pazzo di Giulia

La coppia candidata ad essere la più chiacchierata dell’estate, senza dubbio è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Mentre l’ex corteggiatrice dedica delle parole al miele al suo fidanzato, la dolcezza del pilota sta spiazzando un po’ tutti.

Era davvero da tanto tempo che non si vedeva Iannone così innamorato. Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha postato una dedicata alla sua Giulietta: “Piccola mia sei bellissima”. Infine, stando alle indiscrezioni, Andrea non avrebbe perso tempo a portare la sua donna nella casa di Lugano.

Il ‘Dama’ pizzicato con Sara Croce

Mentre Giulia De Lellis ha ritrovato il sorriso con il pilota abruzzese, anche Andrea Damante pare abbia voltato pagina.

Se nei giorni scorsi, l’ex tronista veronese era stato pizzicato in atteggiamenti complici con Aurora Frattari, oggi sembra essere già archiviata. Il Dama è stato beccato in compagnia di Sara Croce. La giovane classe '98 è stata la Madre Natura di Ciao Darwin. Dalle indiscrezioni sembra che sia un habitué all’interno della comitiva del veronese, tanto da essere conoscente anche degli amici del giovane. Lo stesso Francesco Monte su Instagram, oltre agli amici, avrebbe taggato la Croce.

Un altro indizio sul presunto flirt di Andrea Damante con Sara arriva da una serata del deejay. L’ex tronista sarebbe salito in consolle accompagnato proprio dalla giovane. A questo punto se son rose fioriranno.