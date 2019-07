Torna l'appuntamento dedicato alle novità di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra punta di diamante delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna, Lolita annuncerà alla famiglia Palacios di essere in attesa del primogenito dopo aver aiutato Ramon a scoprire la truffa di Genoveva e Alfredo.

Una Vita: la vendetta di Ursula e Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dai nuovi episodi in onda in Spagna questa settimana annunciano una bella notizia per la famiglia Palacios.

Lolita, infatti, scoprirà di essere in attesa di un bambino. Tutto inizierà durante la sommossa ad Acacias 38 ad opera di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e Genoveva, le quali decideranno di vendicarsi di tutti i vicini di Acacias 38 che non le avevano aiutate nel momento del bisogno. Se la vecchia institrice troverà un valido appoggio in Alfredo, la vedova di Samuel comincerà ad avvertire degli incredibili sensi di colpa.

Anticipazioni Una Vita: Rosina lascia Liberto

In particolare la vedova di Samuel si pentirà di aver accusato di violenza carnale Liberto Seler, il marito di Rosina, intrufolandosi nel suo appartamento con una scusa.

Nel dettaglio, la donna farà in modo che Casilda la scopra tra le braccia di Liberto per poi accusarlo di molestie. Rosina (Sandra Marchena), a questo punto, deciderà di allontanarsi dal giovane marito. Ma ecco che Genoveva cambierà idea grazie all'aiuto di Felipe, tanto da aiutare il Seler ad uscire dal carcere.

Lolita smaschera Genoveva davanti a tutti

Stando alle trame di Una Vita, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna, si evince che Liberto e Rosina si lasceranno a causa della vendetta messa in atto dalla vedova del gioielliere e Genoveva, sebbene quest'ultima sia ritornata sui suoi passi evitando che il Seler venga condannato.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ramon Palacios (Juanma Navas) smaschererà Alfredo mentre Lolita schiaffeggerà la vedova di Samuel davanti a tutti dopo aver scoperto le sue cattive intenzioni.

La moglie di Antonito è incinta

In questo frangente, la moglie di Antonito (Alvaro Quintana) dimostrerà di essere molto nervosa, tanto da insospettire le serve della soffitta. La donna, a questo punto, non potrà fare altro che confessare a Fabiana (Inma Perez-Quirós) di essere incinta.

Più tardi, la ragazza deciderà di rivelare la lieta novella a tutti i componenti della famiglia Palacios. Una storia a lieto fine per Lolita, uno dei personaggi più amati del vecchio quartiere di Acacias 38 per la sua spontaneità. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a questi episodi dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.