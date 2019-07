Tra le chicche di gossip dell'ultimo numero di 'Oggi', firmate da Alberto Dandolo, una riguarda un'ex tronista di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Nel pezzo si parla di questo tronista non per le sue nuove vicende sentimentali, bensì perché sarebbe caduto in disgrazia, al punto da essere costretto a vendere la sua ultima abitazione che gli restava.

Un'ex tronista di Uomini e donne costretto a vendere la sua casa per i debiti

Inutile dire che lo scoop fornito da Dandolo su questo ex tronista misterioso di Uomini e donne che è caduto in disgrazia ha fatto subito il giro del web e della rete e in moltissimi in queste ore si stanno chiedendo chi possa essere.

Il giornalista di 'Oggi' e 'Dagospia', ha svelato che tale tronista dopo essere stato costretto a vendere la sua ultima casa per saldare i debiti con il fisco avrebbe preso una stanza in affitto in zona Sesto San Giovanni.

Va detto che questa non è la prima volta che Dandolo, nella sua rubrica delle chicche di gossip, tira in ballo un'ex tronista caduto in disgrazia, visto che un po' di tempo fa aveva parlato di un volto della trasmissione di Maria De Filippi che per guadagnare soldi aveva cominciato a fare lo spogliarellista in una serie di locali svizzeri.

Anche in questo caso però non venne fornito il nome della persona.

E ovviamente in rete e sui social in molti ipotizzano dei nomi su chi potrebbe essere questo ex volto di Uomini e donne che si troverebbe in serie difficoltà dal punto di vista economico. Qualcuno ha fatto il nome di Giorgio Alfieri, il quale proprio qualche mese fa rilasciò una lunga intervista in cui per la prima volta parlò pubblicamente delle difficoltà che aveva incontrato dopo la partecipazione a Uomini e donne.

La confessione dell'ex tronista Giorgio Alfieri, in serie difficoltà con il fisco

Giorgio ammise di aver avuto dei seri problemi con il fisco a causa di persone, di cui si era fidato ciecamente e che in realtà lo avevano soltanto ingannato e preso in giro. L'ex tronista di Uomini e donne, tra i primi personaggi a sedersi sull'ambita poltrona del programma dei sentimenti di Canale 5, ammise di essere stato gestito male e che ad un ragazzetto di 23 anni non andrebbero offerte tali cifre, così come accadeva a lui durante il periodo della fama e della popolarità.

Giorgio aggiunge di essersi affidato a delle agenzie sbagliate, le quali gli dicevano che pagavano le tasse per conto suo, ma poi a distanza di anni ha scoperto che così non è stato e per mettersi in pari con il fisco, ha dovuto sborsare un bel po' di quattrini. Vedremo se nel corso delle prossime ore verrà fuori il nome del tronista di cui parla Dandolo su Oggi.