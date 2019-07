Grandi cambiamenti attendono i telespettatori spagnoli de Il Segreto che, nelle prossime puntate, assisteranno all'uscita di scena di una coppia storica. Dopo le nozze e il chiarimento con Alvaro Fernandez che restituirà loro il denaro rubato, Isaac ed Elsa decideranno di tornare nel loro paese di origine per occuparsi di alcune importanti faccende legali. In concomitanza con la loro partenza, però, una coppia conquisterà maggiore spazio e riuscirà a superare problemi e incomprensioni.

Prudencio scoprirà le ragioni che avevano spinto Lola a commettere un omicidio, trovando così anche la spiegazione al ricatto di Donna Francisca nei confronti della giovane. E se da un lato i due innamorati decideranno di non nascondere più i propri sentimenti, dall'altro dovranno fare attenzione alle inevitabili ripercussioni da parte della Montenegro, decisa a separare la coppia.

Il Segreto anticipazioni: Lola aveva difeso la sorella dal padre

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole in onda dal 22 al 26 luglio confermano le insistenze di Prudencio, deciso a scoprire le ragioni dell'omicidio commesso da Lola.

Donna Francisca aveva definito la giovane come una persona pericolosa, in grado di uccidere ancora, ma le spiegazioni della ragazza saranno ben diverse. Lola ha ucciso il padre per difendere la sorella Ana dagli abusi dell'uomo. Donna Francisca aveva scoperto questa informazione e l'aveva ricattata per raggiungere i suoi loschi scopi. La notizia chiarirà gli ultimi dubbi a Prudencio, che già prima di scoprirlo aveva confessato i propri sentimenti. Da qui alla riappacificazione il passo sarà breve: dopo avere scoperto i dettagli sull'omicidio, Prudencio e Lola si dichiareranno il loro amore e si stringeranno in un bacio appassionato, decisi a lottare contro chiunque vorrà separarli.

Trame Il Segreto: Matias mette in guardia Prudencio

La riappacificazione tra Prudencio e Lola sarà accolta con entusiasmo dagli amici Matias e Marcela. Le anticipazioni de Il Segreto delle prossime puntate spagnole confermano che il figlio di Emilia sarà però preoccupato delle possibili ripercussioni che potrà avere questa notizia. Per questo, chiederà all'amico di fare attenzione alla reazione di Donna Francisca.

Anche Lola avrà il timore di dover fare i conti con le ripercussioni della ricca signora ma, almeno per il momento, la Montenegro avrà altro a cui pensare. Oltre alla preoccupazione per la sorte di Maria, sarà la possibile inondazione di Puente Viejo ad essere il principale oggetto dei suoi pensieri. Né i contatti con gli uomini politici da lei conosciuti, né tanto meno le minacce al sottosegretario García-Morales sembreranno bastare per evitare che il paesino venga distrutto.