Questa sera andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island, uno dei reality più seguiti in assoluto, all'interno del quale sei coppie mettono alla prova il loro amore. Il viaggio dei fidanzati è ormai quai terminato e le coppie rimaste ancora all'interno del villaggio sono soltanto tre. Fino ad oggi, solo David e Cristina hanno abbandonato la trasmissione insieme, ma si vocifera sul web che i due si siano già lasciati.

Nel corso della puntata di oggi 22 luglio, i telespettatori scopriranno l'evoluzione delle altre coppie presenti. Per tutti coloro che non potessero seguire la messa in onda, sarà possibile rivedere la replica attraverso il sito di Witty Tv e Mediaset Play.

Temptation Island, la replica visibile su Mediaset Play e Witty Tv

L'appuntamento settimanale con Temptation Island su Canale 5 è sempre molto seguito dai telespettatori.

Purtroppo, però, per un qualsiasi impegno, non tutti potranno assistere alla puntata in onda questa sera. Per questi ultimi e non solo, Mediaset mette a disposizione il servizio di Mediaset Play, il sito web dove è possibile rivedere le repliche di tutte le puntate già andate in onda, in qualsiasi momento lo si ritenga più opportuno. In questo modo, chi si fosse perso qualche puntata o volesse semplicemente rivederla, potrà farlo in maniera del tutto gratuita.

In particolar modo, chi volesse usufruire della piattaforma dovrà recarsi sul sito online ed iscriversi. Inoltre, sul proprio smartphone o tablet è possibile scaricare l'applicazione dell'omonimo sito, in modo tale da poter visionare le messe in onda anche quando non si è a casa. In alternativa al sito Mediaset Play, c'è Witty Tv, portale online in cui è possibile rivedere diversi programmi come Uomini e Donne o C'è Posta per Te.

Anticipazioni Temptation Island quinta puntata, Sabrina scoppia in lacrime

Le anticipazioni di questa sera di Temptation Island, provenienti direttamente dalla pagina Instagram del programma, rivelano che Sabrina scoppierà a piangere dopo aver visto un video del fidanzato Nicola mentre sta entrando nella camera della tentatrice Maddalena. La donna, che nelle ultime settimane si è avvicinata sempre di più al single Giulio rivelando di esserne molto attratta, non sembrerà, dunque, affatto tranquilla per la situazione che si è venuta a creare.

Anche Katia avrà da ridire su Vittorio, visto il suo comportamento con una della single. Situazione piuttosto ingarbugliata anche per quanto riguarda Ilaria e Massimo con lei che, stanca del comportamento del suo fidanzato, si è consolata con il single Javier. Per scoprire nel dettaglio cosa accadrà in puntata, non resta dunque che attendere solo alcune ore.