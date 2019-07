Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, ha pubblicato un lungo post su Instagram, prendendo come spunto la moda del momento ovvero FaceApp, l'applicazione che permette di vedere la propria immagine decisamente invecchiata. La collaboratrice di Maria De Filippi si è mostrata in una foto in compagnia di signore abbastanza mature, ricordando come la sua immagine e quelle delle anziane donne sia assolutamente naturale.

Partendo da questo presupposto, ha poi lanciato una chiara frecciatina contro gli ex tronisti e corteggiatori del dating show che, anche grazie ai filtri che usano nei social, si vedono forti e invincibili, senza però pensare al futuro. La sua riflessione arriva a qualche giorno di distanza dalla promessa fatta ai telespettatori di chiamare in studio Angela Nasti e Giulia Cavaglià per capire i dettagli delle loro premature rotture con Alessio Campoli e Manuel Galiano.

La Mennoia contro gli ex del programma

È stato un anno difficile quello che Raffaella Mennoia ha attraversato a Uomini e donne. Apertosi con il caso di Sara Affi Fella, la stagione è proseguita con diversi sospetti e segnalazioni nei confronti dei partecipanti al programma, spesso apparsi più interessati ad aumentare il proprio numero di followers che non a conoscere l'anima gemella. E proprio le immagini delle celebrità invecchiate grazie a FaceApp, hanno condotto la Mennoia ad una riflessione nei confronti di ex corteggiatori e tronisti.

In un lungo post, infatti, l'autrice ha scritto: "Quasi tutti pensano che tutto ti sia dovuto, si sentono forti, il corpo allenato, si sentono invincibili, il futuro è lontano quindi figuriamoci la vecchiaia". Ha quindi proseguito il suo sfogo dicendo che su Instagram la propria immagine è resa perfetta grazie all'aiuto di filtri che fanno apparire le persone ancora più belle. L'occasione è stata ideale anche per ricordare la nonna, con la quale la Mennoia ha passato buona parte dell'infanzia, e invitare i propri followers ad ascoltare i consigli delle persone più mature dato che la vecchiaia è sinonimo di saggezza.

I propositi della prossima stagione di Uomini e donne

Secondo quanto scritto nel lungo post pubblicato su Instagram, Raffaella Mennoia non approva il comportamento di alcuni ex partecipanti a Uomini e donne, che a suo dire credono di essere diventati invincibili. Non è chiaro se la collaboratrice di Maria De Filippi abbia voluto riferirsi ad una persona in particolare, ma di certo la Mennoia non ha gradito le ultime dinamiche nate all'interno del programma, con tronisti e corteggiatori alle prese con la costante ricerca di visibilità.

A tal proposito, l'autrice ha annunciato di voler invitare Angela Nasti e Giulia Cavaglià in studio per le prime puntate della stagione 2019-20. L'obiettivo sarà capire se dietro alla loro relazione-lampo rispettivamente con Alessio e Manuel si nascondano davvero delle incompatibilità caratteriali o se le due troniste abbiano deciso di prendere parte al dating show solo per mettersi in mostra.