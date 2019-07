Da quando è stata annunciata l'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, sono stati in tanti a commentarne il contenuto sui social network: da una parte c'è chi apprezza il coraggio dell'influencer di parlare dei tradimenti subiti, dall'altra chi critica la sua scelta e soprattutto la accusa di voler fare soldi sfruttando un momento poco piacevole che ha vissuto. Anche alcune ex protagonista di Uomini e donne hanno usato Instagram per dire la loro su questo argomento: Elga Enardu ha elogiato la romana, Natalia Paragoni ha fatto sapere che la giovane avrebbe fatto meglio a voltare pagina e parlare d'altro.

Le critiche del web al primo romanzo della De Lellis

Il prossimo 17 settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis, intitolato "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza". Da quando la fashion blogger ha annunciato con un divertente spot l'arrivo del suo romanzo sui tradimenti che ha subito da parte di Andrea Damante, il web si è diviso a riguardo: alcuni apprezzano il suo coraggio e non vedono l'ora di leggere le sue confessioni, altri trovano che questa mossa della ragazza sia stata pensata solo per fare soldi.

Tra i tanti commenti negativi che sono stati scritti sui social network a riguardo, spiccano quelli di chi trova assurdo che l'influencer abbia scritto un libro senza mai averne letto uno (l'ha confessato lei nella Casa del Grande Fratello Vip).

"Lei ha scritto un libro, fa troppo ridere", "Ha parlato Santa Maria Goretti, che schifo", "Ma questo libro chi l'ha scritto, visto che al GF ha fatto la figura dell'ignorante?", questi sono solo alcuni dei messaggi di protesta che sono stati pubblicati in rete sulla nuova sfida professionale della 23enne.

Un'utente, in particolare, ha deciso di prendere le parti del "Dama" dicendo: "Ma in questo libro c'è un capitolo dedicato alle vacanze che hai fatto con lui dopo aver scoperto di avere le corna?".

Anche alcuni personaggi famosi si sono esposti per commentare in modo critico la decisione di Giulia di parlare di un fatto così personale e privato in un romanzo. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ieri ha fatto sapere: "Premesso che non giustifico il tradimento, ma credo se ne sia parlato già tantissimo. Vita nuova, persone nuove".

Elga Enardu alla De Lellis: 'Complimenti, sei top'

Chi è di parere completamente opposto rispetto a Natalia Paragoni, è un altro ex volto di Uomini e Donne: la tronista Elga Enardu, che ieri si è prodigata a difendere Giulia dalle tante critiche che le sono arrivate sul web. La sarda, in un divertente video che ha pubblicato su Instagram, ha detto: "Vorrei capire perché state facendo tutto questo casino.

Intanto, complimenti. Sei top".

"Una ragazza così giovane è riuscita a tirare fuori un progetto così da un'esperienza che deve averla devastata. Io le stringo la mano. Questo dovrebbe essere da esempio a tutte quelle persone che ora stanno piangendo e si leccano le ferite", ha aggiunto la donna nella sua arringa a favore della De Lellis.

"Io resto scioccata da quello che leggo. Voi cosa avete fatto di buono?

Le corna non sono una disgrazia".