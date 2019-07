"Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza": è questo il titolo del libro scritto da Giulia De Lellis che uscirà il prossimo 17 settembre. Da ieri, però, è possibile preordinare il libro su Amazon, assicurandosi di avere una copia tra le mani non appena sarà in vendita ovunque. I dati che sono stati raccolti sulla piattaforma in 24 ore, sono incredibili: la "fatica letteraria" dell'influencer, infatti, è schizzata al primo posto della classifica delle opere più vendute, confermando l'enorme successo che ha la ragazza tra i giovanissimi e non solo.

Piccola anticipazione sul libro della De Lellis

Manca circa un mese e mezzo all'uscita del libro firmato da Giulia De Lellis: il prossimo 17 settembre, infatti, tutti potranno leggere le confessioni che la romana ha fatto sulla sua sfera sentimentale, la maggior parte delle quali assolutamente inedite. Il titolo scelto per questo attesissimo libro, è tutto un programma: "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza".

Da come si intuisce facilmente da questa frase, l'influencer ha deciso di parlare per la prima volta dei tanti tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante nei due anni che sono stati insieme.

La curiosità dei fan è tanta, ma dovranno aspettare ancora un po' prima di poter conoscere la verità della 23enne sulla fine dell'amore da favola con il tronista di Uomini e donne.

Da ieri, però, si può preordinare il libro su Amazon: versando in anticipo la somma di denaro che corrisponde al prezzo di vendita, chiunque può garantirsi una copia tra le mani nei giorni in cui sarà acquistabile da tutti.

Sul sito è anche possibile leggere una piccola anticipazione dei temi che tratterà la fashion blogger nella sua prima "fatica letteraria".

"Uscire da una separazione non è impossibile, basta riprendere in mano le redini della nostra vita consapevoli che al nostro fianco non ci sarà più il nostro lui o la nostra lei", fa sapere la sinossi edita da Feltrinelli.

Il fine di questo progetto, è quello di consigliare con serietà ed ironia chi nella vita ha dovuto affrontare almeno una volta il tradimento della persona che amava, riuscendo a trovare il risvolto positivo e la forza per voltare pagina, proprio come ha fatto Giulia non molto tempo fa.

Andrea Damante tace sul libro che parlerà di lui

Il fatto che il libro della De Lellis abbia debuttato al primo posto della classifica di vendite su Amazon, non fa che confermare il grande successo che la ragazza ha in tutto quello che fa. L'idea di raccontare con ironia le corna che ha ricevuto da Andrea Damante, in moltissimi l'hanno definita geniale: l'influencer, infatti, è riuscita a sfruttare al meglio una situazione poco piacevole che le è capitata poco più di un anno fa.

Anche lo spot con il quale è stato lanciato il libro su Instagram, è davvero accattivante. Giulia, durante la seduta di un gruppo di sostegno, interviene e dice: "Ciao, il 18 aprile ho scoperto di avere le corna".

Da quando tutto il web non parla d'altro che del primo libro della sua ex, il "Dama" non si è ancora espresso pubblicamente. La curiosità della maggior parte dei fan sta nel sentire il parere del tronista sul racconto dettagliato che la De Lellis farà della loro storia d'amore, pare piena zeppa di mancanze di rispetto e bugie.