Venerdì 26 sul sito di Witty Tv sono state caricate le quattro interviste singole fatte ad Angela, Alessio, Giulia e Manuel per spiegare come mai siano finite le rispettive storie d'amore nate a Uomini e donne. Raffaella Mennoia, redattrice del programma, aveva spiegato, tramite il suo profilo Instagram, che la decisione era nata a seguito delle tante voci che si sono susseguite sulle due relazioni d'amore finite. Il confronto tra la redattrice e l'ex tronista Giulia Cavaglià è stato quello più acceso.

Giulia sul tradimento di Manuel: 'Io cornuta e contenta non ci sto'

Giulia Cavaglià ha raccontato che uscita da Uomini e Donne si è resa conto che Manuel non aveva l'interesse e non provava l'amore che invece dimostrava all'interno del programma. Una dimostrazione è il fatto di non essere mai stata invitata da Manuel a Savona, la città natale di lui. Subito dopo la scelta la coppia ha trascorso quattro giorni insieme per poi separarsi, perché l'ex corteggiatore doveva accompagnare un amico a fare un weekend a Monaco.

In quell'occasione, l'ex tronista afferma che avrebbe avuto piacere di poter partire col fidanzato, ma che quest'ultimo non la voleva. Per questo motivo Giulia, all'ultimo momento, ha deciso di partire con degli amici e di andare in una città che si trova a un quarto d'ora di macchina da Monaco, sperando di poter incontrare Manuel: cosa che non è avvenuta.

Dopo qualche giorno dal weekend c'è stato poi il tanto decantato viaggio a Ibiza: Giulia, durante l'intervista, racconta di non essere stata invitata neanche in quella occasione, ma di aver avuto la concessione da Manuel di poterlo raggiungere solo gli ultimi due giorni; e in merito al presunto tradimento l'ex tronista si è detta praticamente convinta di essere stata tradita: "Sono certa che la segnalazione su Ibiza sia vera, perché una donna certe cose se le sente e io cornuta e contenta non ci sto".

Su questo tema Raffaella, però. ha dimostrato di pensarla diversamente, perché lei al posto suo avrebbe contattato l'altra ragazza e non si sarebbe affidata alle chiacchiere del web su un ipotetico tradimento: in questo modo, non avendolo fatto, Giulia non può dire con certezza di essere stata tradita.

La versione di Giulia non corrisponde a quella di Manuel

Nell'intervista di Giulia è emersa una verità, che se confrontata con quella raccontata da Manuel appare molto diversa.

L'ex corteggiatore infatti, dopo aver confermato che usciti dal programma hanno passato un weekend d'amore insieme, ha poi raccontato episodi inediti rispetto a quelli narrati da Giulia; quando è salito a Torino dalla fidanzata, avrebbe scoperto che lei, a sua insaputa, che aveva organizzato degli impegni lavorativi per entrambi. Non solo, ma dopo qualche giorno a Torino si sarebbe reso conto di come fosse realmente la situazione: quando erano insieme da soli non si sentiva considerato minimamente dalla fidanzata, mentre quando gli amici di Giulia gli facevano dei video lei appariva innamoratissima.

Quando erano soli "Esisteva solo il lavoro e il cane. Il suo pensiero era guardare il cellulare e se i followers salivano". Per questo motivo la seconda settimana ha provato a parlarle, per capire se gli voleva davvero bene, perché lui a lei ci teneva veramente; Giulia in quell'occasione gli avrebbe risposto: "Sappi che io non mi innamorerò mai di te".

Manuel, su domanda di Raffaella, conferma che Giulia non sia mai andata a Savona, ma dà una motivazione diversa dall'ex tronista: gli diceva sempre che aveva un sacco di lavoro e che quindi non poteva mai.

L'intervista prosegue parlando del weekend a Monaco e in merito Manuel racconta la versione opposta di Giulia: lui l'avrebbe invitata più volte a raggiungerlo la sera, ma lei avrebbe sempre declinato l'invito preferendo rimanere con la sua migliore amica e altri due ragazzi. Dall'intervista emerge poi un racconto inedito in merito a uno dei primi litigi della coppia conosciutasi a Uomini e Donne: il motivo di discussione era che Giulia voleva partecipare a una cena con persone famose, mentre Manuel non aveva interesse ad andarci.

La redattrice chiede poi della "questione Ibiza": Manuel racconta che prima di partire Giulia aveva organizzato un'ennesima giornata di lavoro a Roma e poi invece di passare il giorno prima del viaggio insieme, avrebbe preferito tornare da sola a Torino spiegando al ragazzo che suo padre non stava bene. Manuel però, tramite Instagram, ha visto che Giulia era andata a ballare in discoteca con la sua migliore amica. Tornando poi sul viaggio a Ibiza, Manuel racconta che era stato organizzato a gennaio, cioè prima ancora di decidere di partecipare a Uomini e Donne e proprio del viaggio ne aveva parlato con Giulia appena scelto, chiedendole se voleva partire con lui. La coppia durante la vacanza non ha litigato solo per il presunto tradimento, ma perché Giulia lo avrebbe sgridato per aver urlato nelle Stories di Instagram; così facendo nessun brand lo avrebbe contattato per delle sponsorizzazioni, cosa che invece a Manuel non interessava per cui si sentiva libero di poter parlare come voleva.

Al quarto giorno di vacanza esce il famoso Gossip, in cui viene accusato di aver tradito l'ex tronista: durante l'intervista Manuel conferma di non aver mai baciato la presunta ragazza e spiega di aver dimostrato di non essere lui la persona che si baciava con questa ragazza, perché quella sera lui indossava una maglietta di un colore diverso rispetto a quello della foto "probatoria". A seguito della segnalazione, Giulia ha comunque deciso di lasciare Manuel, che ha deciso di tornare prima in Italia e raggiungerla a Torino per poterle parlare e potersi confrontare. Una volta arrivato a Torino, però, Giulia ha confermato di voler chiudere la loro storia d'amore, perché "troppo diversi' e hanno avuto un acceso diverbio.

Secondo Manuel, Giulia stava con un ragazzo mentre era fidanzato con lui

Dall'intervista di Manuel è emerso un altro racconto inedito, una segnalazione che non farà rimanere in silenzio il web. Nello specifico, l'ex corteggiatore ha raccontato che il mattino dopo essere stato a Torino per parlare con Giulia, è stato contattato da una sua amica residente nella città sabauda, la quale gli avrebbe segnalato che la sera prima avrebbe conosciuto Giulia a una cena in discoteca e le sarebbe stata presentata come la fidanzata di un altro ragazzo. La sua amica gli avrebbe poi raccontato che il suo fidanzato, mentre parlava con questo ragazzo, avrebbe saputo da lui che la coppia si frequentava già da tre settimane, ma che non poteva ancora renderlo noto.